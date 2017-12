Bergoglio esperaba la abdicación de Benedicto

6 de diciembre de 2017 (LifeSiteNews) – Un nuevo libro explosivo afirma no solo que el Papa Francisco es un dictador manipulador y hambriento de poder, sino que celebró la abdicación de Benedicto XVI.

El Papa Dictador, por un autor pseudónimo que se hace llamar Marcantonio Colonna, afirma describir cómo es el Papa Francisco cuando su adorado público no mira: “arrogante, desdeñoso hacia las personas, pródigo en lenguaje vulgar y notorio por furiosos arrebatos de mal genio que son conocidos por todos, desde los cardenales hasta los chóferes “.

A pesar de la identidad oculta del autor, el libro ha llegado a la lista de los más vendidos y recibió elogios de los experimentados observadores del Vaticano.

Según el libro, Francis es un maestro manipulador, y era plenamente consciente de los dos intentos de elegirlo Papa. Cuando el Cónclave de 2005 eligió al Cardenal Ratzinger en su lugar, el antes conservador Cardenal Bergoglio adoptó una postura nuevamente progresista en línea con la teología de sus patrocinadores. Y parece que él estaba al tanto de la resurrección de sus planes cuando Benedicto XVI cortó su propio papado. De acuerdo con Colonna:

“A mediados de 2012, algunos expertos de la Curia sabían que el Papa Benedicto estaba considerando la abdicación; había confiado su intención a dos de sus colaboradores más cercanos, el Secretario de Estado Cardenal Bertone, y el secretario papal, el Arzobispo Ganswein, y había nombrado la fecha exacta: 28 de febrero de 2013.

“Las comunicaciones del cardenal Bergoglio con Roma se intensificaron abruptamente a partir de este momento, llegando a niveles frenéticos a medida que se acercaba la fecha. Efectivamente, el 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto hizo su anuncio público a los cardenales, y tomó casi todo el mundo por sorpresa; no a Bergoglio y sus asociados, sin embargo, como testigos presenciales descubrieron.

“El día del anuncio en sí, el rector de la catedral de Buenos Aires fue a visitar a su cardenal y lo encontró exultante. Durante su entrevista, el teléfono nunca dejó de sonar con llamadas internacionales de los aliados de Bergoglio, y todas fueron llamadas de felicitación personal. Un amigo argentino, sin embargo, menos informado que los demás, llamó para preguntar sobre las noticias extraordinarias, y Bergoglio le dijo: “No sabes lo que esto significa”.

El renombrado periodista italiano y experto en el Vaticano Marco Tosatti, que escribe para el diario italiano La Stampa, calificó a The Dictator Pope de “importante” y “una visión panorámica” de los acontecimientos históricos del papado bergogliano hasta el momento. Robert Royal, editor en jefe de The Catholic Thing y observador papal de EWTN, caracteriza a The Dictator Pope como “mucho más minucioso y detallado que cualquier cosa que haya aparecido previamente” sobre el papado de Francisco.

Royal advierte que el libro “a veces extiende la evidencia”, pero agrega que “la gran cantidad de evidencia que proporciona es deslumbrante”. Alrededor del 90 por ciento es simplemente incontrovertible, y no puede evitar aclarar quién es Francis y de qué se trata “.

El semanario católico más popular del Reino Unido comenta que The Dictator Pope es “a veces duro”, pero lo alaba diciendo que “recurre a una amplia gama de material, incluidas fuentes confidenciales dentro del Vaticano”.

El libro en línea se puso a disposición en inglés el 4 de diciembre. Desde una perspectiva interna, también profundiza en artículos publicados y libros sobre Francis, algunos de los cuales han desaparecido de las librerías argentinas, para explicar el lado oscuro del pontificado de Bergoglio.

El “intrigante Jorge Bergoglio” presentado por El Dictador Papa es un sorprendente contraste con el “humilde Papa Francisco” vendido al público desde la fecha de su elección por los medios mundiales. Qué efecto tendrá el primero en el segundo será interesante de descubrir.

