Obispo exhorta a toda la diócesis a expulsar al maligno orando a San Miguel

MADISON, Wisconsin, 18 de diciembre de 2017 (LifeSiteNews) – En una carta dirigida a la diócesis de Madison, Wisconsin, el obispo Robert C. Morlino pide a los católicos que combatan el mal que invade nuestro mundo al conseguir la ayuda de San Miguel Arcángel.

“Invocad especialmente la protección del Arcángel San Miguel, para que proteja a la Iglesia contra todos los engaños amenazantes y la defienda. En efecto, la Iglesia no se ha encontrado jamás en tanto peligro como hoy.” Santísima Virgen María – Rosa Mística

Sáncte Míchael Archángele, defénde nos in proélio, cóntra nequítiam et insídias diáboli ésto præsídium. Ímperet ílli Déus, súpplices deprecámu … r: tuque, prínceps milítiæ cæléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in múndo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Ámen

Mensaje de la Virgen en la Salette: He aquí el tiempo: El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí la bestia con sus súbditos, llamándose el salvador del mundo. Se retomará con orgullo por los aires para subir hasta el Cielo; será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la Tierra, que llevará TRES DÍAS en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego; Será hundido para siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno.

