Influencia de la teología Marxista de liberación en el pensamiento de Romero que atacó la propiedad privada.

La teología marxista de liberación reinterpreta el cristianismo cambiando los conceptos de pobre, pecado, Eucaristía, etc. Jon Sobrino, Padre de la teología Marxista de la liberación fue estrecho colaborador de Romero, cambio el concepto de pecado “Jon Sobrino define el pecado como estructura social injusta o “lo que causa la muerte.” Los ejemplos de los pecadores para él eran las oligarquías, las corporaciones multinacional, las diversas fuerzas armadas y “prácticamente todos los gobiernos.”

Manifiesto Comunista, la “abolición de la propiedad privada.”

El socialismo viola la propiedad privada

No puede llamarse bienaventurado a todo el que es afligido por la pobreza , sino solamente al que prefiere el precepto de Jesucristo a las riquezas mundanas. Hay muchos pobres de bienes, pero que son muy avaros por el afecto; a éstos no los salva la pobreza, pero los condena su deseo. Ninguna cosa que no sea voluntaria aprovecha para la salvación, por la sencilla razón de que toda virtud está basada en el libre albedrío. Es bienaventurado el pobre que imita a Jesucristo , quien quiso sufrir la pobreza por nuestro bien; porque el mismo Señor todo lo hacía para manifestarse como nuestro modelo y podernos conducir a la eterna salvación. ( San Basilio Magno citado por Santo Tomás de Aquino. Catena aurea in Lc 6, 20-23 )

Recuerden el Socialismo no es lo mismo que la Doctrina social de la iglesia. La Iglesia siempre ha defendido al desposeído por medio de la Doctrina Social de la Iglesia desde una perspectiva cristiana basada en el Escritura y no en ideologías marxistas.

Para poner pues en los justos límites la controversia suscitada últimamente en torno a la propiedad y a los deberes a ella inherentes, quede establecido, antes de todo el fundamento establecido por León XIII: el derecho, esto es, de propiedad se distingue de su uso (Enc. Rerum novarum, n.19). La justicia , que de hecho se llama conmutativa, establece que sea escrupulosamente respetada la división de los bienes, y que no se invada el derecho ajeno , traspasando los límites del propio dominio; que los propietarios usen pues honestamente de la propiedad , no pertenece a esta justicia, sino a otras virtudes; el cumplimiento de estos deberes no se puede exigir jurídicamente (cfr. enc. Rerum novarum, n. 19) . Así que algunos afirman sin razón que la propiedad y su uso honesto está restringida dentro de sus mismos límites ; y mucho más es contrario a la verdad decir que el derecho de propiedad perece o se pierde por el abuso o por el no uso . ( Pío XI, Encíclica Quadragesimo Anno n.47, 15 de mayo de 1931 )

La justicia conmutativa establece que el derecho de propiedad sea escrupulosamente respetado, éste no se pierde por el abuso o por el no uso:

¿Quiénes son los pobres de espíritu que Jesucristo llama bienaventurados? Los pobres de espíritu que Jesucristo llama bienaventurados son los que tienen el corazón desasido de las riquezas, hacen buen uso de ellas si las poseen, no las buscan con solicitud si no las tienen, y sufren con resignación su pérdida si se las quitan. ( Catecismo de San Pío X, n. 930 )

Pero oigamos a aquel que dice: “ Felices los pobres en el espíritu , porque de ellos es el reino de los cielos”. Leemos que se ha escrito sobre el deseo de los bienes de la tierra: Todo es vanidad y presunción del espíritu; ahora bien, presunción del espíritu significa arrogancia y soberbia. El común de la gente dice que los soberbios poseen un gran espíritu ciertamente, y es porque también en algunos momentos al viento se le llama espíritu. Por esto, en la Escritura leemos: el fuego, granizo, nieve, hielo, espíritu de tempestad. ¿Quién podría ignorar que los soberbios son considerados inflados, como si estuviesen dilatados por el viento? De donde viene aquello del Apóstol: La ciencia hincha, la caridad edifica. También por esto en el texto bíblico son significados como pobres en el espíritu los humildes y aquellos que temen a Dios , es decir, los que no poseen un espíritu hinchado. ( San Agustín de Hipona. El Sermón de la Montaña, L. I, c. I, a. 3 )

1 Samuel 2:7

El Señor nos hace pobres o ricos;

nos hace caer y nos levanta.

Apocalipsis 19:5

5 Desde el trono se oyó entonces una voz, que decía:

«¡Alaben a nuestro Dios

todos ustedes, pequeños y grandes,

todos ustedes que lo sirven

y le tienen reverencia! Los teólogos marxistas de la liberación buscan como Judas Iscariote quitarle el culto de Adoración que le pertenece a Dios para dárselo a los nuevos “Pobres’ del marxismo: sodomitas, invasores musulmanes, radicales feministas, herejes, idolatras de falsas religiones, etc. Cruz comunista La cruz de los marxistas liberacionistas despoja a Cristo de su cruz y lo reemplaza por el hombre y la tierra. Ejemplo la cruz pectoral de Bergoglio y de Romero sus seguidores lo describen como un hombre que puso al campesino en la cruz. Los TML blasfeman la Cruz de Cristo, culpa a Dios de opresor. Bergoglio le quita el culto a Dios y se lo da los Hombres Para los heréticos marxista de liberación la Iglesia es una opresora y el ‘pobre’ ‘oprimido’, ‘herido social’, viene a ser el indígena al que hay que pedirle perdón, el sodomita, las falsas religiones que según ellos fueron oprimidas por la Iglesia católica y se debe evitar la evangelización -proselitismo- la conversión, porque es una forma de explotación del Opresor. Que en última instancia tiene el objetivo del Marxismo acabar con Dios -el ateísmo- la rebelión contra Dios que busca reemplazar el catolicismo y las leyes de Dios por la teología marxista de liberación y en rebelión contra Dios promover las falsas religiones. «El esquema neomarxista del multiculturalismo: El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, Francisco José Contreras, destaca para Actuall: “El multiculturalismo establece que Occidente no tiene derecho a imponer sus valores a los inmigrantes pues sus culturas deben merecer el máximo respeto” Además, Contreras incide en la complicidad de la izquierda europea en estas políticas. A su juicio, ha utilizado “un esquema neomarxista en el cual Occidente juega el papel de la burguesía explotadora y las otras etnias el del proletariado explotado”. Además, cree que en con el multiculturalismo aflora el “relativismo” pues la izquierda considera “opresiva la tradición cultural cristiana-occidental”. En este sentido, el profesor universitario añade que en el multiculturalismo “no existen valores universales” y en la política migratoria esto se ha traducido “en el prejuicio según el cual Occidente no tiene derecho a imponer sus valores a los inmigrantes pues sus culturas deben merecer el máximo respeto”. Idolatría: Cura villero, Pepe Di Paola promueve el culto pagano al ❛Gauchito Gil❜ apoyado por Bergoglio. La TML reemplaza el catolicismo Como Teólogo y Cardenal Joseph Ratzinger explicó : I. Concepto y origen de la teología de la liberación

De momento, estas observaciones preliminares nos han introducido ya en el núcleo del tema. Pero ha quedado abierta la cuestión principal:¿qué es propiamente la teología de la liberación? En un primer intento de respuesta, podríamos decir: la teología de la liberación pretende dar una nueva interpretación global del cristianismo; explica el cristianismo como una praxis de liberación y pretende presentarse como una guía en esta praxis. Ahora bien: puesto que según esta teología, toda realidad es política, resulta que la liberación es también un concepto político, y la guía para la liberación debe ser una guía para la acción política.

«Nada queda fuera de la tarea política. Todo existe con un determinado color político», escribe textualmente uno de sus principales representantes sudamericanos. Una teología que no sea práctica, que no sea esencialmente política, es considerada “idealista” y condenada como irreal o como medio de conservación de los opresores en el poder.

A un teólogo que haya aprendido su teología en la tradición clásica, y que haya aceptado su vocación espiritual, le resulta difícil imaginar que se pueda vaciar seriamente la realidad global del cristianismo en un esquema de praxis socio-política de liberación. Esto, sin embargo, es posible porque muchos teólogos de la liberación siguen usando gran parte del lenguaje ascético y dogmático de la Iglesia, pero en clave nueva; de tal manera que, quien la lee o la escucha partiendo de otro fundamento distinto, puede tener la impresión de encontrar el patrimonio tradicional; ciertamente con el añadido de algunas afirmaciones un poco “extrañas”, pero que, unidas a tanta religiosidad, no podrían ser peligrosas.

Precisamente la radicalidad de la teología de la liberación lleva a que con frecuencia se infravalore su gravedad, porque no encaja en ninguno de los esquemas de herejía conocidos hasta ahora. Su planteamiento de partida queda fuera de los tradicionales esquemas de discusión. Qué cosa significa “pobre” para la Teología de la Liberación? “Pobre” para (Gustavo Gutiérrez) es el oprimido, el proletario, y cito textualmente “La fuerza histórica de los pobres” en la pág. 79, el proletario —dice— que es explotado y que lucha justamente por su liberación. Para él “pobre” es el miembro de una clase social que está enfrentada y en lucha contra otra clase social explotadora y opresora.

Entonces el problema no es la “opción por el pobre”, el problema es la concepción ideológico marxista que tiene él de “pobre”. Esa es la dificultad. (FeyFamilia/25Set.05)

Los heréticos marxistas reemplazan la Eucaristía por una ‘cena fraterna’ de concientización ideológica marxista, por eso para ellos no hay prohibición para que un sodomita, hereje, adultero pueda participar (Amoris Laetitia).

Profecía de Ana Catalina Emmerich: Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante; todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos; evangélicos, católicos, sectas de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un Papa pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas: pero en el lugar del altar, no había más que desolación y abominación. (AA.III.188)

Qué cosa es la Eucaristía para la Teología de la liberación?

Para ellos, la Eucaristía ya no es el sacramento que nos remite al sacrificio de Jesucristo en la cruz y su Resurrección, sino más bien un momento en que el pueblo oprimido toma conciencia de su opresión y de su lucha liberadora. La Eucaristía se convierte en un momento de concientización ideológica.