Bergoglio sustituye a la Iglesia católica por la teología marxista de liberación- el rito de Sodoma- Falsos santos, falsos ritos , falsos sacramentos, falso dios.

El anticristo para burlarse de la Iglesia crea por medio de su falso profeta un sistema sacramental diabólico.

“Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron.” Deuteronomio 32:17

“A partir de ahora el enemigo de la Iglesia ya no está fuera de la Iglesia sino que ahora está adentro.” Papa San Pío X Encíclica Esupremi apostolatus, 4 de octubre 1903

“Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto; pues entrarán en él invasores y lo profanarán.” Ezequiel 7:22

El Padre E. Sylvester Berry advirtió:

“Las profecías del Apocalipsis no solamente muestran que Satanás imitará la Iglesia de Cristo (Iglesia Católica) para engañar a la humanidad, sino que creará una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo.

El Anticristo asumirá el papel de Mesías;. Su profeta representar el papel del Papa, y habrá imitaciones de los Sacramentos de la Iglesia también habrá prodigios mentirosos como una imitación forjada de la Iglesia”, publicado en 1927 por el Padre E. Sylvester Berry en su libro, la Iglesia de Cristo..: Una apologética y tratado dogmático.

2 Crónicas 36:14

Asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del Señor que El había consagrado en Jerusalén.

El apocalipsis advierte de una iglesia infiel a la que llama ‘ramera’ porque fornica con el mundo y que enseña a los hijos de Dios a comer comida sacrificada por los ídolos y fornicar. Aquí la Escritura advierte contra la usurpación del anti-cristo que profana el Templo de Dios y logra instalar la abominación de la desolación.

La Dra Randy advirtió sobre lo que ella llamó el ‘Rito de Sodoma’ que no es mas que la desacralización del catolicismo que los curas sodomitas quieren reemplazar a la Iglesia católica valiéndose solamente de la estructura física utilizando las finanzas del Vaticano. Una anti-iglesia que remplaza los mandamientos de Dios manejada por masones marxistas.

La anti-iglesia del anticristo donde se le rinde culto al diablo desobedeciendo los Mandamientos de la Ley de Dios.

La iglesia de Bergoglio es llamada la iglesia de Obama. Donde sus ‘héroes’ comunistas Romero– Rutilio asesinados por causas políticas izquierdistas y no por defender la fe católica ahora son sus nuevos ‘santos’.

Monseñor Oscar Romero – Canonización comprometida

Donde sus ídolos- sus nuevos ‘santos’ son pedófilos y homosexuales como lo dijo el herético jesuita James Martin. Consejero del Vaticano: “Algunos de los santos fueron homosexuales”

La anti iglesia imita los sacramentos para burlarse de Dios esta formada por curas sodomitas, que han introducido nuevos ritos- lavatorio de los pies para sodomitas, falsos sacramentos- sacrílegos, falsos santos-comunistas y pedófilos.

Los que se unan a esa falsa iglesia abandonan la Iglesia de Jesucristo.

Esta secta de apostatas sodomitas niega al Dios Verdadero y promueve un dios masónico rindiéndole culto a la Pachamama.

LA IGLESIA DE LOS APÓSTATAS- Profecías de Ana Catalina Emmerich

«Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la Iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: «Ahí todo es mas bonito, más natural y más ordenado» (AA.II.414)

Falsos Sacramentos:

La anti-iglesia de Bergoglio se burla de los santos de la Iglesia católica y sustituye el culto de los santos por el culto idolátrico de sus héroes comunistas y gays.

Blasfemias contra los santos:

