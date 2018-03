Iglesia subterránea china: “¡El Vaticano nos obliga a obedecer a los obispos pervertidos!”

Rorate Caeli 14 de marzo de 2018

Por colaborador invitado 小鱼儿

Recientemente leí a Msgr. Anthony Figueiredo en el National Catholic Register. Inicialmente quise ignorar sus declaraciones, como hice con otros “expertos” chinos. Sin embargo, en los últimos meses, la Iglesia en China recibió “temblores sísmicos” demasiado fuertes como para ignorarlos.

Teniendo en cuenta la gravedad del asunto, pensé que compartiría mis humildes reflexiones con los lectores de Rorate Caeli.



¡Sorpresa sorpresa! Tenemos otro “experto” chino hablando sobre la Iglesia en China. Eso sí, un “experto” que no habla chino, no entiende la cultura china y cuya experiencia de China es visitar lugares aprobados por el gobierno. (Lo que me gusta llamar “trampas para turistas”.) ¿Qué tan absurdo es eso? Es como un argentino que dice que es un experto en los Estados Unidos porque una vez visitó Jacksonville, Florida.

¿Por qué no tenemos personas y expertos REALES chinos en la mesa de diplomacia? ¿Por qué se deshicieron de 2 prelados de alto rango (el Cardenal Zen y el Arzobispo Hon) y los reemplazaron con “turistas prelados” que alaban el comunismo? ¿Por qué un cardenal retirado de 86 años necesita volar a Roma para entregar una carta al Santo Padre? Eso sí, ¡es un vuelo de 14 horas!

Estos diplomáticos profesionales, que NO SON chinos y saben poco sobre China, están tomando decisiones graves que afectan la vida de millones de católicos. Y yo, por mi parte, tengo miedo … ¡miedo de su necedad e ingenuidad!

Desean ayudarnos a regularizar nuestras situaciones y ayudar en nuestros esfuerzos de evangelización, sin embargo, están quitando nuestra autoridad moral. Nos obligan a seguir y obedecer a obispos hipócritas que tienen amantes e hijos propios, que pervierten las enseñanzas de Jesucristo y que se doblegan ante el becerro de oro.

No puedo hablar por todos en China. (¡Después de todo, es un país ENORME!) Sin embargo, puedo decir que muchos de nosotros en la Iglesia Subterránea estamos profundamente desanimados por su falta de diálogo con gente que sabe lo que pasa: con los que realmente importan en esta situación. Antes de tomar una decisión, ¿por qué no nos han pedido NUESTRAS opiniones? ¿Por qué no nos preguntaron qué pensamos? En cambio, ¡nos barren debajo de la alfombra y pretenden que no existimos!

Tal vez están acostumbrados a un clero castrado sin columna vertebral, que están demasiado ansiosos por ser los perros falderos del César. ¡Pero nosotros no lo somos!



-Mientras su clero estaba ocupado abusando de niños y pervirtiendo las enseñanzas de Cristo, nuestro clero estaba ocupado ofreciendo su sangre por nuestra Santa Fe.



-Aunque su clero está demasiado ocupado viviendo en apartamentos de lujo, nuestro clero vivía en prisiones y bajo arresto domiciliario.



-Mientras su clero estaba demasiado ocupado pervirtiendo la verdad desde el púlpito, nuestro clero anunciaba heroicamente el Evangelio.



-Mientras su clero estaba demasiado ocupado tolerando la homosexualidad y el aborto, nuestro clero estaba demasiado ocupado condenando las injusticias y los males sociales.



¡Eche un vistazo a sus iglesias vacías, a sus feligreses menguantes, a su falta de vocaciones sacerdotales y religiosas! ¿Es este celo por la casa de nuestro Padre Celestial? ¿O es un signo de indiferencia y un espíritu de derrota? Mientras tanto, a pesar de la persecución y la pobreza, por la gracia de Dios, la Iglesia en China continúa creciendo. ¡Y creceremos, siempre y cuando continuemos siendo fieles a Nuestro Señor!



Déjame ser claro. La mayoría de nosotros en la Iglesia Subterránea no está en contra de la unificación o de que nuestra situación esté regularizada. ¡Estamos felices de abrazar al hijo pródigo y deseamos ser ciudadanos fieles! Sin embargo, no debemos hacerlo a costa de nuestra fe. Nuestra vocación es ser San Juan en el Calvario, ¡no el ladrón Judas que traicionó a Nuestro Bendito Señor!

¡Deseamos estar con el Hijo Pródigo y festejar en el hogar de Nuestro Padre! Sin embargo, parece que el “padre” piensa que es mejor para nosotros vivir en un “hogar más grande”: un hogar donde los niños son maltratados y abandonados. Les pregunto, ¿es esto lo que se supone que debe hacer un padre? ¿Comprometer el bienestar de sus hijos para que puedan tener una casa más grande? ¿No sería mejor para el padre vivir con sus hijos en un hogar pequeño y amoroso, que vender a sus hijos como sirvientes contratados?

No sé lo que depara el futuro para mi gente. Sin embargo, hay una cosa segura, ¡no voy a permanecer en silencio mientras mis hermanos son conducidos al matadero! Los diplomáticos actuales están cometiendo graves errores. A menos que comiencen a comunicarse mejor con la gente en el terreno, eventualmente terminarán con una costosa “cartera de diseño falso” con agujeros en ella.

¡Nuestra Señora de China y San José, rogad por nosotros y protegednos!

