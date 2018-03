“Bergoglio es un intruso / impostor, un falso papa”- Sacerdote experto 3er secreto de Fátima

El Padre Paul Kramer comentó sobre el recién artículo de Louie Verrecchio #FakeNews? How about #FakeChurch:

«Louie cita al padre Gruner, (que creía que Benedicto XVI todavía era Papa y no Francisco): “el llamado ‘pontificado de Francisco’ (para citar al querido Gruner una vez más) ha sido un ejercicio de falsedad e ilusión desde el primer día”. La principal farsa del “Papa” Francisco es que aceptó ser elegido para “suceder” a un Papa que no renunció a su munus, como (lo exige) el Derecho Canónico (can 332); pero solo al ejercicio del ministerio, y por lo tanto sigue siendo el Papa. Bergoglio es un intruso/ impostor un FALSO PAPA».

Sacerdote experto en el tercer secreto de Fátima confirma que Bergoglio es el anti-papa herético que advierte el secreto.

Sacerdote mariano Paul Kramer: Bergoglio debe ser rechazado.

