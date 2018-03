Infovaticana: “Viganò debe ser cesado”, por adulterar carta papal

Infovaticana 15 marzo, 2018 : “Es incomprensible que hoy, jueves 15 de marzo, Monseñor Dario Viganò siga al frente de la comunicación del Vaticano”. “El descrédito para la comunicación del Vaticano -al fin, de la propia Iglesia- es incalculable, pues no solo ha quedado expuesto en un deliberado intento de engaño, sino que también delata, amén de la torpeza insondable de Viganò, una preocupante inseguridad por parte de un sector influyente de la Curia.” “Recuperar la credibilidad de las fuentes oficiales vaticanas no va a ser fácil, pero el primer paso, el paso necesario sin el que nada puede resultar creíble, es la salida inmediata de Viganò.”

El Vaticano admitió a The Associated Press el miércoles que borró las dos últimas líneas de la página donde el Papa Benedicto comienza a explicar que él no leyó los libros. Escribió que no puede contribuir con una evaluación teológica de Francisco como le solicitó Vigano porque tiene otros proyectos.

La mayoría de los medios independientes, The Associated Press entre ellos, siguen estrictos estándares que prohíben la manipulación digital de las fotos. Pulso

Associated Press, “la manipulación cambió el significado de la imagen de una manera que viola los estándares de la industria del fotoperiodista”.

Dario Viganò debe enfrentar cargos legales por usurpación y adulteración de la Carta del Papa Benedicto XVI.

El 22 de enero de 2013 fue nombrado director del Centro de Televisión del Vaticano y secretario de su junta de administración.

El 27 de junio de 2015, Bergoglio lo nombró el primer prefecto de la recién creada ‘Secretaría de Comunicaciones’.

El 29 de septiembre de 2016, Bergoglio lo nombró miembro de la Congregación para el Clero y la Congregación para la Educación Católica.

A finales de Diciembre del 2017 se denunció que Dario Viganò contrató a una compañía multinacional que promueve la homosexualidad.

Grupo Pro-LGBT supervisa la revisión del sitio web del Vaticano:

ChurchMilitant.com Francesco Agnoli, escribiendo para La Nuova Bussola Quotidiana, define a Viganò como un “hombre muy mundano, con muchas asociaciones inusuales”, recordándonos que el prefecto nominó al sacerdote jesuita James Martin, ampliamente conocido por su activismo pro-LGBT, como asesor de la Secretaría de Comunicaciones.

Agnoli también señala que Viganò, el hombre que ahora ocupa una posición poderosa que consolida lo que anteriormente eran los roles de varios jefes de departamentos, también fue responsable de la exhibición de vida silvestre “tipo Disney” en la fachada de San Pedro en la apertura del Jubileo extraordinario de misericordia en 2015.

El Vaticanista Marco Tosatti escribió un artículo que describe la estrecha relación de Viganò con el ícono de radio LGBT Pierluigi Diaco (quien recientemente celebró una unión civil muy publicitada con su pareja masculina), con quien Viganò se ha asociado para transmisiones de radio diarias, a veces desde los museos de Radio Vaticano .

Agnoli también afirma que se corrió la voz en todo el Vaticano de que la nominación de Msgr. Nunzio Galantino como secretario de la Conferencia Episcopal Italiana fue Viganò’s. Galantino, conocido como “el hombre del Papa” dentro de la Conferencia, tiene una reputación de heterodoxia y es recordado especialmente por su aversión a los grupos pro-familia y católicos que cabildeaban contra la ley de uniones civiles homosexuales.

Agnoli también menciona a los periódicos Il Tempo e Il Fatto Quotidiano, que en 2015 revelaron que Krzysztof Charamsa (empleado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que salió activamente gay en 2015) “estaba a punto de convertirse en obispo, gracias a su red de relaciones, que incluye a Mons. Darío Viganò”.

