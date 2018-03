Padre Hunwicke: que Viganò conserve su cargo es ‘una demostración pública de la corrupción moral en el corazón de este fallido pontificado’

Padre John Hunwicke: ¿Quién hubiera pensado que habría otro párrafo completo en la carta del Papa emérito Benedicto XVI que Mons. Vigano intentó ocultar? Un párrafo que revela que Ratzinger, felizmente, no se ha vuelto, en su vejez, mentalmente flojo ni incapaz. Que no se acaba de entender porque debería sido pateado por enemigos burlones a pesar de que ya no es Papa [Settimo Cielo blog]

(Benedicto XVI) Está asombrado de que se esperara que brindara un apoyo educado para (entre otros) un teólogo que fue una ruidosa y persistente molestia antipapal durante los dos últimos pontificados.



Conozco poco sobre otros países y sus estándares políticos y culturales y cómo operan. Sé que mi propio país dista mucho de ser perfecto y que su vida pública se degrada con frecuencia por personas que se salen con la suya hasta que son descubiertas, sexualmente, financieramente .. o lo que sea.

Pero en mi país, un episodio como este, sin ninguna duda, habría terminado con una renuncia o despido en un contexto de deshonra pública. ¿Alguno de mis compatriotas me contradice en mi afirmación?

Tal vez así será, de hecho, cómo terminará este episodio. Veremos.

Si a este hombre, Vigano, se le mantiene en el cargo, sería el último detalle en probar públicamente la corrupción moral presente en el corazón de este fallido pontificado. En política, a menudo no son los grandes problemas los que provocan una crisis en la cabeza, sino algo que comienza siendo insignificante. Durante este periodo de Bergoglio, los dos grandes desastres han sido el silencio, acompañado de una fanfarronería indebida, en el área de la pedofilia, del encubrimiento y del amiguismo; e intentos de salirse con la suya pervirtiendo la enseñanza moral de la Iglesia sigilosamente. Esas cosas importan infinitamente más que este episodio actual, tonto y menor.

Pero ‘Lettergate’ (el asunto de la carta) ofrece una foto instantánea acerca de unos pequeños y miserables hombres involucrados en miserables complots para propósitos completamente sucios. Incluso veteranos anti-Ratzinger entre los comentaristas como Robert Mickens están diciendo que Viganò debería renunciar o ser despedido.

Si PF no puede entender la necesidad de limpiar sus propios asquerosos establos, seguramente él debería estar obligado a irse. No la próxima semana, sino esta semana.

Viganò contrata una multinacional que promociona la ideología homosexual

A finales de Diciembre del 2017 se denunció que Dario Viganò contrató a una compañía multinacional que promueve la homosexualidad.

Grupo Pro-LGBT supervisa la revisión del sitio web del Vaticano:

ChurchMilitant.com Francesco Agnoli, escribiendo para La Nuova Bussola Quotidiana, define a Viganò como un “hombre muy mundano, con muchas asociaciones inusuales”, recordándonos que el prefecto nominó al sacerdote jesuita James Martin, ampliamente conocido por su activismo pro-LGBT, como asesor de la Secretaría de Comunicaciones.

Agnoli también señala que Viganò, el hombre que ahora ocupa una posición poderosa que consolida lo que anteriormente eran los roles de varios jefes de departamentos, también fue responsable de la exhibición de vida silvestre “tipo Disney” en la fachada de San Pedro en la apertura del Jubileo extraordinario de misericordia en 2015.

El Vaticanista Marco Tosatti escribió un artículo que describe la estrecha relación de Viganò con el ícono de radio LGBT Pierluigi Diaco (quien recientemente celebró una unión civil muy publicitada con su pareja masculina), con quien Viganò se ha asociado para transmisiones de radio diarias, a veces desde los museos de Radio Vaticano .

Agnoli también afirma que se corrió la voz en todo el Vaticano de que la nominación de Msgr. Nunzio Galantino como secretario de la Conferencia Episcopal Italiana fue Viganò’s. Galantino, conocido como “el hombre del Papa” dentro de la Conferencia, tiene una reputación de heterodoxia y es recordado especialmente por su aversión a los grupos pro-familia y católicos que cabildeaban contra la ley de uniones civiles homosexuales.

Agnoli también menciona a los periódicos Il Tempo e Il Fatto Quotidiano, que en 2015 revelaron que Krzysztof Charamsa (empleado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que salió activamente gay en 2015) “estaba a punto de convertirse en obispo, gracias a su red de relaciones, que incluye a Mons. Darío Viganò”.