Bergoglio maliciosamente acusa a los católicos de violar a las prostitutas, favoreciendo la ONG Alameda de Argentina

La Stampa: “Quien va con prostitutas es un criminal y tortura a las mujeres”.

“La mayoría de los clientes de las prostitutas son católicos, bautizados, quizás incluso parroquianos habituales”. La voz de la joven Blessing Okoedion, una nigeriana y ex víctima de la trata de personas, tiembla mientras pronuncia su discurso al Papa y a los 300 jóvenes de todos los continentes que han venido a Roma para la reunión previa al Sínodo. Bergoglio dice: “Me pregunto y te pregunto: ¿es la Iglesia, demasiado machista, capaz de preguntarse con sinceridad sobre esta gran demanda de clientes?”. “La pregunta viene sin anestesia”, comenta Francisco. Y la respuesta también es sin anestesia: “El problema es serio. Quiero pedirte perdón a ti y a la sociedad por todos los católicos, los bautizados que cometen este acto criminal”. Sigue leyendo →

Y quien dice esto? Nada mas y nada menos que aquel que dijo que no era nadie para juzgar a su amigo homosexual Battista Ricca porque supuestamente buscaba del Señor. El mismo que ha desairado a las victimas de pederastia. El mismo que apoya la invasión musulmana, y no condena el factor causante del mayor número de violaciones sexuales de mujeres europeas, de la prostitución y sodomía de la sexual jihad.

Bergoglio: “Si yo hablo de violencia islámica, debo hablar de violencia católica”.

El columnista católico estadounidense Ross Douthat escribió en el New York Times que el “principal conspirador contra el catolicismo” es Bergoglio.

Ross Douthat dijo que las ambiciones de Bergoglio “han fomentado que conjurados y conspiradores trabajen con mayor ahínco.”

JUEZAS Y FISCALES ARGENTINAS EN EL VATICANO “con un fuerte llamado a condenar con duras penas, similares a crímenes de lesa humanidad, a traficantes y colaboradores, a los proxenetas y también a CLIENTES y consumidores, que son la causa principal del tráfico mismo”.

Nos advierte la Escritura que otras de las características del Dragón apocalíptico es que es un acusador que abre su boca y vomita un rio para atacar a la Iglesia. San Pedro dice que los falsos profetas buscar que el camino de la verdad sea blasfemadao-es decir la Iglesia-.

“Muchos seguirán su libertinaje y, por causa de ellos, el Camino de la verdad será difamado.”— II Pedro, 2:2

Recordemos que los apóstatas no pertenecen a la Iglesia católica. Profecías de Ana Catalina Emmerich: «Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la Iglesia legítima…

Esta no es la primera vez que Bergoglio acusa a los católicos de violar a las prostitutas incluso Bergoglio en 2016 hizo la misma acusación pidiendo perdón a nombre de la Iglesia acusándola por no haber hecho nada.

Bergoglio maliciosamente pide perdón a ex prostitutas acusando a los cristianos y católicos de abusar de ellas.

El Catecismo Mayor de San Pío X nos enseña:

168. ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? – Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos; a saber, los que están actualmente en gracia de Dios.

169.¿Y cuales son los miembros muertos? – Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal.

226.¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? – Está fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados.

Bergoglio promueve el cambio de sexo y la ideología de género de homosexuales travestis prostitutos y le hace proselitismo a una ONG gay que funciona en un monasterio católico de Neuquén-Argentina.

“Follow the money” que significa síguele la pista al dinero, es un eslogan popularizado por la película documental dramática de 1976 All The President’s Men, que sugiere que en un esquema de corrupción, el dinero deja rastros que a menudo llevan hasta los altos escalones del poder.

La frase se utiliza cuando se quiere desenmascarar los intereses económicos que hacen que se descubra una mafia.

YA DESDE ARGENTINA BERGOGLIO ERA CONOCIDO POR PROFANAR LA MISA PARA HACER MANIFESTACIONES POLÍTICAS CON LA AYUDA DE GUSTAVO VERA DE ALAMEDA. ENTONCES QUIEN ES EL QUE SE BENEFICIA ECONÓMICAMENTE? LA INSTITUCIÓN APOYADA POR BERGOGLIO ALAMEDA. EL MISMO GRUPO ARGENTINO: BERGOGLIO, GUSTAVO VERA Y SÁNCHEZ SORONDO.

Gustavo Vera es un docente, político y izquierdista activista social argentino, titular de la Fundación La Alameda. fundó su propio partido político, denominado Bien Común.

Peronismo para el Bien Común:

En junio de 2017 Gustavo Vera decidió presentarse como precandidato a legislador porteño con el objeto de renovar su banca y participar de las elecciones internas del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre una Cierta “Liberación” por el Teólogo Cardenal Joseph Ratzinger: Una teología que no sea práctica, que no sea esencialmente política, es considerada “idealista” y condenada como irreal o como medio de conservación de los opresores en el poder.

San Pablo dice que los falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, mientras esconden sus malas intenciones detrás de causas ‘humanitarias’. Como los masones se esconden detrás de la mascara de la filantropía. Llevan una supuesta bandera para acabar con la prostitución, con las drogas, con la pobreza, etc. Como los curas villeros, Milagro Sala, Sor Lucía Caram, etc.

Bergoglio pide “perdón” acusando a los católicos de violadores y a la Iglesia católica de negligente para cobrar venganza contra la Iglesia católica. Bergoglio remplazó de manera blasfema el sentido de la fiesta de la asunción de la Virgen por la lucha de clase marxista.

Sandro Magister: Cuando Bergoglio era peronista. Y todavía lo es:

Bergoglio: “Vengo de familia radical, mi abuelo era radical del 90. Después, en la adolescencia, tuve también una incursión por el ‘zurdaje’, leyendo libros del Partido comunista que me daba mi jefa de laboratorio Esther Ballestrino de Careaga, una gran mujer que antes había sido secretaria del Partido revolucionario febrerista paraguayo.

“En aquellos años la cultura política era muy fomentada. A mí me gustaba meterme en todos esos lugares. En tiempos de los años 1951 y 1952 esperaba con ansias que pasaran, tres veces por semana, los militantes socialistas que vendían ‘La Vanguardia’. Y evidentemente que acompañé, también, a grupos justicialistas. Pero nunca me afilié a ningún partido”.

Escribe Magister: Los “grupos justicialistas” que (Bergoglio) dijo que frecuentaba eran precisamente los seguidores de Perón, quién definió la propia ideología “justicialista” – es decir, la síntesis de “justicia” y de “socialismo” – y dio a su propio partido el nombre de “Partido Justicialista”.

