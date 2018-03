Prostituto homosexual contra clero homosexual infiltrado en la Iglesia

Bergoglio: Hombres que frecuentan prostitut@s ‘son criminales con mentalidad enfermiza’ “Si un joven tiene esa costumbre que la deje. Porque se convierte en un criminal”. “Es la esclavitud del presente. Aquí en Italia, hay que decirlo, el 90% de los clientes son bautizados, católicos. Y son muchos”

Francesco Mangiacapra explica por qué envió su dossier de 1.200 páginas a la Iglesia

ChurchMilitant.com • 21 de marzo de 2018

Traducción Blog: Religión la Voz Libre

(Advertencia: contenido gráfico)

Francesco Mangiacapra está en una cruzada de un solo hombre contra el clero homosexual en la Iglesia Católica. Después de que Church Militant (CM) dio la noticia del del escándalo del chantaje del P. Luca Morini y el expediente de 1.200 páginas sobre mala conducta sacerdotal que Mangiacapra entregó a la arquidiócesis de Nápoles, ahora en manos del Vaticano, el prostituto ha estado en todas las noticias italianas explicando sus motivos, mientras el Vaticano permanece en silencio.

“Cada vez que les informo [a los obispos] sobre las relaciones homosexuales de los sacerdotes, su único interés es saber si los sacerdotes han estado involucrados con niños menores de edad, como si el único problema sea el umbral de la ley”, dijo Mangiacapra a la CM. “Un problema que la Iglesia debe enfrentar es que muchos de estos hombres [prostitutos], ya sean adolescentes o adultos, con frecuencia están en condiciones de extrema pobreza y son mentalmente y psicológicamente subyugados por estos otros, que utilizan este puesto para aprovecharse de estos hombres “.

El dossier, inicialmente reportó erróneamente que contiene los nombres de 60 sacerdotes y seminaristas, pero sólo está denunciando oficialmente a 34 sacerdotes y 6 seminaristas. “Los números publicados apresuradamente por algunos medios de noticias son imprecisos porque los nombres de sacerdotes que simplemente se mencionaron en ciertas conversaciones se agregaron injustamente a los nombres que efectivamente informé”, aclara Mangiacapra.



El dossier viene después de años de frustrados intentos de revelar la identidad de sus clientes clérigos. Después de desenmascarar al p. Luca Morini, conocido como “Don Euro” por su extravagante estilo de vida (su audiencia preliminar por cargos de fraude y chantaje, fijada para el 8 de marzo, ha sido pospuesta hasta el 5 de abril), Mangiacapra también llamó a ob. Angelo Spinillo, obispo de Aversa, para notificarle sobre dos sacerdotes de su diócesis “que llevan años llevando un estilo de vida homosexual activo”.

Imagen

P. Crescenzo Abbate





Uno de los sacerdotes fue el Padre. Crescenzo Abbate, suspendido temporalmente el pasado mes de diciembre después de que sus prácticas homosexuales salieran a la luz cuando presentó acusaciones de extorsión contra dos prostitutos que amenazaron con exponer un video de los tres teniendo relaciones sexuales. Cuando el periódico Il Fatto Quotidiano le preguntó por qué no había seguido el caso después de la llamada de Mangiacapra, Spinillo exclamó: “¿Qué debería haber hecho? ¡No somos la Gestapo, somos la Iglesia!” Y sobre Mangiacapra, dijo: “¿Qué tipo de credibilidad tiene uno que se gana la vida como prostituto?”

Mangiacapra explica en la nota introductoria del dossier por qué está yendo a la prensa, ya que todos sus intentos previos de exponer a estos sacerdotes a menudo se encontraron con la indiferencia: “Presento este catálogo de manzanas podridas no con la intención de difamar a la Iglesia, sino para ayudar a eliminar a quienes contaminan todo lo demás que es justo “.

“Usualmente los prelados sólo reaccionan cuando los casos explotan en los medios masivos: el comportamiento de los obispos que han sido informados pero eligen no actuar es de omertà”, continuó, refiriéndose al código de silencio entre los criminales. “Solo intervienen cuando hay un escándalo”.

Lo confirmó al hablar con Il Mattino: “El comportamiento de estos sacerdotes y de la jerarquía que los protege me repugna. Muchos obispos que ahora recibirán el dossier en sus diócesis saben lo que sus sacerdotes hacían durante mucho tiempo”.

Esta no es la primera vez que la arquidiócesis de Nápoles ha tenido que lidiar con el problema de la homosexualidad entre sus sacerdotes. Hace exactamente un año, se entregó una carta anónima a la cancillería con documentos que proporcionaban evidencia de que los sacerdotes locales habían estado usando los servicios de varios acompañantes masculinos. Uno de ellos fue el P. Mario D’Orlando, que niega todo a pesar de su suspensión después de que la archidiócesis archivara el caso en diciembre pasado. El programa de televisión Le Iene (que también descubrió los detalles del caso del padre Morini a nivel nacional), fue visto recientemente siguiendo al padre Orlando en Nápoles mientras supuestamente le mostraba imágenes de una de sus citas con un acompañante. El episodio todavía está al aire.

Church Militant preguntó a Francesco Mangiacapra sobre los detalles de esta carta de 2017. Él respondió que, aunque él es consciente de la existencia de la carta, no sabe quiénes podrían ser los autores.

Mangiacapra fue a la arquidiócesis de Nápoles porque era la más cercana a su hogar, pero principalmente porque después de años de ser ignorado por obispos y prelados, quiso tratar directamente con alguien de su confianza: el p. Luigi Ortaglio, canciller de la arquidiócesis.









El acompañante condena los comentarios del arzobispo de Nápoles, el card Crescenzio Sepe, quien dijo a la prensa que el escolta “quería utilizar la Curia de Nápoles como oficina de correos: como obispo no tengo autoridad sobre las otras diócesis”.

Esto es en referencia al hecho de que no hay ningún sacerdote de la archidiócesis de Nápoles en el dossier. Las respectivas diócesis han sido informadas y, según el comunicado oficial de Sepe, el dossier fue pasado al Vaticano. El Cardenal también enfatizó que a pesar de que “no hay ningún nombre atribuido a la diócesis de Nápoles, permanece la gravedad de los casos por los cuales los que se han equivocado deben pagar el precio, y ser ayudados a arrepentirse por el daño hecho “

Mangiacapra comentó: “La declaración de Mons. Sepe, haciendo hincapié en que los sacerdotes no eran de Nápoles, sonaba casi como si quisiera pasar la pelota. Ojalá hubiera recibido una respuesta diferente. Cuando voy a un sacerdote, creo que él representa a la Iglesia en su totalidad, y espero que actúe en consecuencia “.



Inquietante contenido del Dossier

El contenido explícito de los documentos de Mangiacapra perturbó a las audiencias italianas. La presentadora del programa de entrevistas Barbara D’Urso, quien vio algunos de los archivos antes de darle la bienvenida a Mangiacapra en su programa, los calificó de “impactantes”. El sitio web católico de noticias Aleteia los describió como “de un nivel perverso”.

Sólo se hicieron públicos los mensajes menos gráficos: algunos revelan sacerdotes y seminaristas que se entregan a sesiones de masturbación de Skype entre ejercicios espirituales o servicios religiosos; sacerdotes que organizan tríos en remotas ermitas después de intercambiar imágenes de sus genitales; y la planificación de fiestas sexuales en las rectorías.

En uno de los mensajes, un sacerdote invita a un seminarista a “ir a conocer a otro sacerdote cachondo y culto”. El artículo publicado por el periódico local Calabrese QuiCosenza muestra una conversación entre dos sacerdotes que se reúnen en una habitación de hotel (mientras se aseguran cuidadosamente de que no haya otros sacerdotes), donde uno de ellos exige que “cuando llegue, debes estar desnudo y de rodillas, estilo perrito, con su a ** hacia la puerta “.

Al programa de radio popular La Zanzara, Mangiacapra comentó que “lo más sórdido que he visto fue a un sacerdote que eyaculó delante de una estatua de Nuestra Señora de Fátima. Lo vi con mis propios ojos. Y las orgías. que también tienen sexo en las iglesias “.

El dossier también menciona a un coadjutor de la Archibasílica de San Juan de Letrán (la catedral de la diócesis de Roma, conocida como “Madre y Cabeza de todas las Iglesias de la Tierra”), que pretende ser diplomático cuando se reúne con prostitutos. Finalmente, está el caso de un sacerdote que se encuentra bajo arresto domiciliario por pedofilia, pero que aún logra que le envíen prostitutos directamente a su hogar.

La homosexualidad en el sacerdocio

Mangiacapra fue claro al afirmar que ninguno de sus archivos involucraba pedofilia que “no hubo delitos (según la ley), sólo pecados”. Church Militant le preguntó si sabía si el sacerdote estaba bajo arresto domiciliario por pedofilia o por ephebophilia, que generalmente es el caso con sacerdotes homosexuales, y el escolta dijo que no sabía cuántos años tenía la víctima.

También le preguntamos sobre el problema de la efebofilia en la comunidad homosexual, a lo que él respondió: “No tengo suficientes antecedentes científicos sobre el asunto para juzgar si la efebofilia es una desviación común en el mundo homosexual, o si es específica del clero: pero no se necesita experiencia para entender que la efebofilia es una violación mucho más grave si la practican aquellos en posiciones morales y sociales superiores, como los sacerdotes “.

El expediente provocó reacciones inmediatas de algunas de las diócesis involucradas. La diócesis de Tursi-Lagonegro emitió una declaración en la que insta a las personas a presentar pruebas de que los sacerdotes incurren en conducta sexual inapropiada. La declaración de la diócesis de Teggiano Policastro afirmó su disponibilidad “para emprender un camino de purificación”. La diócesis de Cosenza ha abierto un centro de asesoramiento para manejar las preocupaciones de los fieles con respecto al clero problemático.

Pero Mangiacapra sigue siendo escéptico. “Mi objetivo no es revolucionar el sistema eclesiástico”, le dijo a la CM. “Quiero que las más altas autoridades de la Iglesia reflexionen sobre el hecho de que no todas estas locas situaciones pueden ser reparadas, y que en muchos casos la verdadera solución no es el perdón, o la esperanza de una cura o un cambio repentino de comportamiento, sino el reconocimiento de que estas personas son incompatibles con el sacerdocio y que deben ser expulsados “.

A pesar de las amenazas de muerte y las críticas de la comunidad LGBT, que acusó a Mangiacapra de “cooperar con homófobos” y “estigmatizar aún más a la homosexualidad y los sacerdotes homosexuales”, Mangiacapra dice que muchos sacerdotes le dieron las gracias.



“Soy un ateo, pero quiero ayudar a la Iglesia”, le dijo a CM.



Los sacerdotes que no están contaminados por todo esto ya han comenzado a darme las gracias. Me llaman para felicitarme por lo que he hecho “.



Los sacerdotes expuestos no han reaccionado de manera positiva. Mangiacapra reveló a OndaNews: “La gente en las oficinas eclesiásticas me ha dicho que la preocupación principal de varios sacerdotes en la diócesis de Salerno es saber si sus nombres están en mi expediente. Estos sacerdotes deberían preocuparse por la incompatibilidad de su vocación: esto es la verdadera causa del escándalo. Mi expediente no es más que el efecto fisiológico “.



En otra entrevista, afirmó: “De todos los sacerdotes mencionados en el dossier, sólo dos han admitido la verdad. Dos. Todos los demás continúan negándolo”, un hecho confirmado por un informe de Il Fatto Quotidiano. Al diario Libero, Mangiacapra agregó: “Me conocen como el prostituto de los sacerdotes’. No tengo idea de cuántos sacerdotes han estado en mi cama, pero sin duda son más de los que he logrado identificar. Los sacerdotes no tienen ningún sentimiento de culpa: creen que la libertad sexual y homosexual son totalmente su derecho “.





Mangiacapra afirma haber renunciado a una buena parte de sus ingresos a raíz del asunto: “Podría seguir haciendo dinero con esta gente, pero opté por renunciar a estas ganancias para exponer la podredumbre de su comportamiento”, dijo. “Los sacerdotes pagan de buen grado mejor que todos los demás”.



“Les pido a las personas que me acusan de hacer esto por dinero que consideren cuán peores son las actitudes de los sacerdotes”, continuó. “Reciben dinero del Ocho por Milésimo [el impuesto de caridad obligatorio en Italia por el cual un porcentaje obligatorio de la devolución de impuestos se destina a una religión organizada], y luego van y lo gastan en prostitutos! Estaba cansado de vender mi dignidad, aparte de mi cuerpo.”



Cuando le preguntaron si temía por su vida, Mangiacapra le dijo a Church Militant: “¿Por qué debería temer por mi vida? No le hice daño a nadie. Denunciar a esta gente no era una opción; no podía ser cómplice de quienes cada domingo intentan privarme de mi libertad sexual honesta y duramente lograda, mientras sigilosamente tienen eso para ellos “.



“Estoy dispuesto a comprometer mi libertad personal por esto”, continuó. “Para callarme, tendrán que matarme, pero hasta entonces, continuaré hablando, escribiendo y condenando abiertamente su comportamiento”.



Luego habló sobre el tema del lobby gay de la Iglesia: “Espero que mi expediente cause verdadero temor en un grupo de presión que se considera intocable y ahora está implosionando”.



“Primero en mi libro [Number One: Confessions of a Prostitute] y luego en el dosier, he demostrado muchas veces que realmente existe un lobby verdadero de sacerdotes homosexuales, como la francmasonería”, explicó. “Todos se conocen, pasan el tiempo juntos, se apoyan mutuamente. Su práctica generalizada es reunirse en grupos grandes, algunos de ellos están en relaciones, a veces durante años”.



Al hablar sobre el tema del lobby gay en la prensa italiana, Mangiacapra comentó que el lobby gay en el Vaticano debería prestar atención a un “lobby de prostitutos y ex seminaristas, listos para proporcionar una gran cantidad de evidencia”. De hecho, el material coleccionado por Mangiacapra es el fruto de años de reunir pruebas indiscutibles, con la contribución de muchos de sus compañeros de oficio.



Mangiacapra explicó a la CM que “muchos antiguos seminaristas y ex sacerdotes también, voluntariamente, me han ayudado a descubrir a algunos prelados”.



Cuando se le preguntó si otros acompañantes tendrían el coraje de salir públicamente, Mangiacapra estaba inseguro: “Muchas de estas personas viven en dificultades económicas y tienen una estructura mental y cultural frágil, por lo que no pueden permitirse superar este tipo de situaciones”.

Anuncios