‘Estas entrevistas pretende ejercer una especie de Magisterio católico a través de los medios de comunicación masivos, lo que lleva a consecuencias inevitables’: De Mattei

Para aclarar su pensamiento, el Papa o la Santa Sede deben confirmar la doctrina de la Iglesia públicamente, cubriendo todos los puntos de la entrevista en la cual fue negada. Desafortunadamente, esto no ha sucedido y nos ha dejado la impresión de que las noticias de La Repubblica no son noticias falsas, sino un plan deliberado para aumentar la confusión entre los fieles.

El propósito de la Iglesia es la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna, que es el destino que aguarda a los que mueren en pecado mortal. Para la salvación de los hombres, Nuestro Señor ofreció Su pasión redentora. Nuestra Señora nos lo recordó en Fátima: el primer secreto, transmitido a los tres pequeños pastores el 13 de julio de 1917, comenzó con la aterradora visión de un mar de incendios infernales. Si no hubiera sido por la promesa de Nuestra Señora de llevarlos al Cielo – escribe la Hermana Lucía – los visionarios habrían muerto de conmoción y miedo. Las palabras de Nuestra Señora son molestas y severas: “Has visto el Infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a Mi Inmaculado Corazón.” Un año antes, el Ángel de Fátima había enseñado a los tres pequeños pastores esta oración: “Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia “.

Jesús habla repetidamente de “Gehenna” y el “Fuego inextinguible” ( Mt 5, 22; 13, 42; Mc 9, 43-49) que está reservado para aquellos que se niegan a convertirse incluso al final de sus vidas. Este primer fuego, el espiritual, es la desposesión de Dios. Este es el castigo más terrible y lo que básicamente constituye el infierno, ya que la muerte afloja los lazos terrenales del alma, que anhela con todas sus fuerzas alcanzar a Dios, pero no puede hacerlo, si ha elegido libremente separarse de Él a través del pecado.

El segundo castigo es aquel misterioso en el que el alma no sufre el fuego metafórico, sino el fuego real, que está inextinguiblemente acompañado por el espiritual de la pérdida de Dios. Además, dado que el alma es inmortal, el castigo debido al pecado mortal sin arrepentimiento, dura mientras dure la vida del alma, es decir, para siempre, por la eternidad. Esta doctrina está definida por el IV Concilio de Letrán, II y los de Lyon, Florencia y Trento. En la constitución Benedictus Deus del 29 de enero de 1336, el Papa Benedicto XII condena los errores de su predecesor Juan XXII en la Visión Beatífica, afirmando: «Definimos que de acuerdo con la disposición general de Dios, las almas de aquellos que mueren en real pecado mortal desciende al infierno inmediatamente después de la muerte y allí sufre el dolor del infierno» (Denz-H 1002).

El 29 de marzo de 2018, Jueves Santo, apareció en ese periódico una entrevista del Papa Francisco al diario La Repubblica. Su entrevistador habitual, Eugenio Scalfari, le pregunta: “Nunca me has hablado sobre las almas que murieron en el pecado e irán al infierno a sufrir por la eternidad. Sin embargo, me has hablado de buenas almas, admitidas a la contemplación de Dios. ¿Pero qué hay de las almas malas? ¿Dónde están castigadas?

El Papa Francisco responde así: “No son castigadas, los que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y entran en el rango de las almas que lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. No hay infierno, está el desaparición de almas pecaminosas “.

La forma en que suenan estas palabras, constituye una herejía. La conmoción [que causaron] ya había comenzado a extenderse [alrededor del mundo] cuando la Oficina de Prensa del Vaticano intervino con un comunicado en el que leímos: El Papa Francisco “recibió recientemente al fundador del periódico La Repubblica en una reunión privada con motivo de la Pascua sin embargo, sin otorgarle una entrevista. Lo que informa el autor en el artículo de hoy es el fruto de su reconstrucción, en la que no se citan las palabras precisas pronunciadas por el Papa . Ninguna cita en el artículo antes mencionado, entonces, debe considerarse como una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre “.

No se trata entonces de una entrevista, sino de una conversación privada que, sin embargo, el Papa conocía bien, se habría transformado en una entrevista, como había sucedido en sus cuatro reuniones anteriores con Scalfari. Y si, a pesar de las controversias causadas por las entrevistas anteriores al periodista de La Repubblica, el Papa persiste en considerarlo su interlocutor favorito, significa que el Papa a través de estas entrevistas pretende ejercer una especie de Magisterio católico a través de los medios de comunicación masivos, lo que lleva a consecuencias inevitables.

Ningún entrecomillado–, dice la Santa Sede, debe considerarse una transcripción fiel , pero no se niega ningún contenido específico de la entrevista; de esta manera no sabemos si o qué aspecto del pensamiento de Bergogliano está siendo malinterpretado. En los cinco años del pontificado de Francisco, él nunca ni una vez mencionó el infierno como un castigo eterno para las almas que mueren en pecado. Para aclarar su pensamiento, el Papa o la Santa Sede deben confirmar la doctrina de la Iglesia públicamente, cubriendo todos los puntos de la entrevista en la cual fue negada. Desafortunadamente, esto no ha sucedido y nos ha dejado la impresión de que las noticias de La Repubblica no son noticias falsas, sino un plan deliberado para aumentar la confusión entre los fieles.

La tesis en la que la vida eterna está reservada para el justo mientras los malvados desaparecen, es una antigua herejía, que niega no solo la existencia del infierno, sino también la inmortalidad del alma definida como una verdad de la Fe por el V Concilio Laterano. (Denz-H, n. 1440). Esta extraña opinión fue defendida por los socinianos, los protestantes liberales, por algunas sectas adventistas y en Italia, por el pastor valdense, Ugo Janni (1865-1938), teórico del “pancristianismo” y el gran maestre de la Logia Masónica Mazzini en Sanremo.

Para estos autores, la inmortalidad es un privilegio concedido por Dios solo a las almas de los justos. El destino de las almas obstinadas en el pecado no es el castigo eterno, sino la pérdida total del ser. Esta doctrina también se conoce como “inmortalidad opcional” o “condicionalismo”, ya que conserva que la inmortalidad está condicionada por la conducta moral. El final de una vida virtuosa es la perpetuidad del ser; el final de una vida culpable es autoaniquilación.

El “condicionalismo” va bien con el evolucionismo ya que sostiene que la inmortalidad es la conquista del alma, en una especie de ascenso humano, similar a la “selección natural”, que hace que los organismos inferiores se transformen en organismos superiores. Nos encontramos frente a una idea al menos implícitamente materialista, ya que la razón de la inmortalidad del alma es su espiritualidad: lo espiritual no puede disolverse y los que afirman la posibilidad de su descomposición imputan una naturaleza material al alma. Una sustancia simple y espiritual como el alma no podía sino estar perdida a excepción de la intervención de Dios, pero esto es negado por los “condicionalistas”, ya que eso significaría admitir la sanción de un Dios justo que recompensa y castiga en el tiempo y la eternidad.

Su idea de un Dios únicamente misericordioso en cambio, acredita la voluntad del hombre con la facultad de la autodeterminación, al elegir convertir se en una chispa que se pierde en el fuego divino o se extingue en la nada absoluta. El panteísmo o el nihilismo son las opciones que le queda al hombre en esta cosmología que no tiene nada que ver con la fe católica y el sentido común. Además, para un ateo, ya convencido de que no hay nada después de la muerte, el “condicionalismo” elimina esa posibilidad de conversión que se otorga a través del Timor Domini : el principio de la Sabiduría (Salmo 110, v.10) el temor del Señor, de cuyo juicio nadie escapará. Solo creyendo en la justicia infalible de Dios podremos abandonarnos a Su inmensa misericordia.

La predicación del destino final de las almas que la Iglesia encierra en las Cuatro Últimas Cosas (Muerte, Juicio, Infierno y Cielo) nunca ha sido más necesaria que en la actualidad. Nuestra Señora misma, quería recordarlo en Fátima, profetizando la deserción de los pastores, pero también asegurándonos que nunca nos faltará la ayuda del Cielo.

