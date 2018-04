Bergoglio: el aborto no es más importante que la migración

María Ferraz- Religión la Voz Libre

Está claro que Bergoglio tiene prisa por terminar de implantar su agenda maligna antes de jubilarse y rara es la semana que no nos sorprende con alguna novedad.

La meta despoblacionista/globalista que Francisco sigue, ha pasado por varias etapas entre las que se encuentran:

-El desmantelamiento de la Pontificia Academia para la Vida, suprimiendo el juramento de la defensa de la vida de JPII e introduciendo miembros pro aborto, pro eutanasia, un jesuita que ama los anticonceptivos, una científica que manipula embriones humanos…

-Adhiriéndose a la teoría del cambio climático/calentamiento global que aún está por demostrar cuyo origen es, supuestamente, antropogénico. Es decir, asume que la presión de la población humana agrede a la Tierra.

-Invitación al Vaticano como conferenciantes a ponentes partidarios del aborto y esterilización forzosos, y otros antinatalistas

-Adhiriéndose a agendas y cumbres de la ONU igualmente promotoras del control de natalidad y el aborto

-Halagando a la China comunista que obliga a sus mujeres a abortar por las buenas o por las malas después de su primer (ahora segundo) hijo,

-Dando galardones y honores a una política holandesas y otra italiana, promotoras o ejecutoras de abortos, o a otros politicos radicales

-Burlándose de las familias numerosas: “Para ser un buen cristiano no hace falta ser como los conejos” etc…

La que sigue es una muestra más de que Bergoglio aboga por la reducción de población, en la que el aborto es, para sus ideólogos, un elemento esencial. Como cuando quitó hierro al pecado del aborto, permitiendo que cualquier sacerdote lo perdone sin más, ahora afirma que éste no es un asunto más importante que los pobres, la inmigración etc. Sin embargo, como es habitual, da una de cal y otra de arena.

Francis contradice a los Papas anteriores: el tema de la inmigración es tan importante como el aborto



En su larga exhortación publicada esta mañana, el Papa Francisco castigó a quienes considerarían el aborto como un asunto más importante que la migración. “Algunos católicos consideran (la inmigración) un problema secundario en comparación con las ‘graves’ preguntas bioéticas”, dijo. “Que un político que busca votos pueda decir tal cosa es comprensible, pero no un cristiano”.



El Papa denuncia el “error ideológico dañino” de quienes desestiman la importancia del “compromiso social de los demás”, como en la inmigración o el servicio a los pobres.

Critica a los que “relativizan” estos temas, “como si hubiera otros asuntos más importantes, o como si lo único que contara fuera un tema o causa ética particular que ellos mismos defienden”.



“Nuestra defensa de los inocentes por nacer, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada”, dijo, pero no debe sustituir a la defensa de los pobres o los migrantes.



El contraste con el Papa Benedicto XVI es evidente a partir de los comentarios de Benedicto en 2006 a los miembros del Partido Popular Europeo. “En lo que concierne a la Iglesia Católica, el foco principal de sus intervenciones en el ámbito público es la protección y promoción de la dignidad de la persona, y de ese modo concientemente presta atención a principios que no son negociables”, dijo. .



BXVI agregó:



Entre estos, son claramente:



La protección de la vida en todas sus etapas, desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural;

El reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia -como la unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio- y su defensa de los intentos de hacerla jurídicamente equivalente a formas de unión radicalmente diferentes que en realidad la perjudican y contribuyen a su desestabilización , oscureciendo su carácter particular y su papel social irremplazable;

La protección del derecho de los padres a educar a sus hijos.



El Papa San Juan Pablo II escribió de manera similar en su exhortación apostólica de 1988, La vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo (Christifideles Laici). “La inviolabilidad de la persona, que es un reflejo de la inviolabilidad absoluta de Dios, encuentra su expresión primaria y fundamental en la inviolabilidad de la vida humana.(…)- es falso e ilusorio si el derecho a la vida, el derecho más básico y fundamental y la condición de todos los demás derechos personales no se defiende con determinación . . . “



Las observaciones del Papa Francisco sobre el tema aparecen en los párrafos 101 a 102 de la exhortación que Gaudete et Exsultate reproducimos a continuación:



101. El otro error ideológico dañino se encuentra en aquellos que encuentran sospechoso el compromiso social con otros, viéndolo como superficial, mundano, secular, materialista, comunista o populista. O lo relativizan, como si hubiera otros asuntos más importantes, o como que si lo único que contara es un tema o causa ética particular que ellos mismos defienden. Nuestra defensa del inocente no nacido, por ejemplo, necesita ser clara, firme y apasionada, porque lo que está en juego es la dignidad de una vida humana, que siempre es sagrada y exige amor para cada persona, independientemente de su etapa de desarrollo. Igualmente sagradas, sin embargo, son las vidas de los pobres, los que ya nacieron, los indigentes, los abandonados y los desfavorecidos, los enfermos vulnerables y los ancianos expuestos a la eutanasia encubierta, las víctimas de la trata de personas, nuevas formas de esclavitud y todas las formas de rechazo. No podemos mantener un ideal de santidad que ignore la injusticia en un mundo donde algunos se deleitan, pasan con abandono y viven solo para los últimos bienes de consumo, (…)



102. A menudo escuchamos decir que, con respecto al relativismo y las fallas de nuestro mundo actual, la situación de los migrantes, por ejemplo, es un problema menor. Algunos católicos lo consideran un problema secundario en comparación con las preguntas bioéticas “graves”. Que un político que busca votos pudiera decirlo, es comprensible, pero no un cristiano, para quien la única actitud adecuada es ponerse en la piel de aquellos hermanos y hermanas nuestros que arriesgan sus vidas para ofrecerles un futuro a sus hijos. ¿No podemos darnos cuenta de que esto es exactamente lo que Jesús exige de nosotros, cuando nos dice que al darle la bienvenida al desconocido le damos a Él la bienvenida (Mt 25:35)? (…)

