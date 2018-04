Anticipando los intentos de excomulgar a los fieles católicos y combatiéndolos

Restore-DC-Catholicism Abril 19, 2018

Como se dijo en la publicación anterior, el Cardenal Burke pronunció un discurso en una conferencia en Roma la semana pasada. La conferencia fue llamada, “Iglesia Católica: ¿A dónde vas?” Él habló de las consecuencias de cualquier desobediencia necesaria al Papa Francisco. Él está hablando principalmente de la dirección que Amoralis Lamentia explícitamente establece en su infame nota al pie del capítulo 8 con respecto a la administración de la Sagrada Comunión a los adúlteros.

La cuestión de la excomunión se planteó. El Cardenal dijo que debemos estar preparados para sufrir tales consecuencias con la paciencia cristiana.

Mi pregunta es si tal intento de excomunión fue hecho, ¿esa excomunión sería válida? Tal vez esa “consecuencia” ni siquiera existiría de hecho. La excomunión simplemente no puede hacerse de cualquier manera, en un abrir y cerrar de ojos. Se deben cumplir condiciones específicas para una excomunión válida, junto con un protocolo específico a seguir.

La Enciclopedia Católica New Advent tiene un tratado sobre la excomunión. Una sección dice, y cito, “los católicos, por el contrario, no pueden ser excomulgados a menos que sea por algún acto personal, gravemente ofensivo. Aquí, por lo tanto, es necesario indicar con precisión las condiciones bajo las cuales se incurre en esta pena”. Justo allí vemos que la excomunión solo puede ocurrir como consecuencia de un “acto gravemente ofensivo”. ¿Cuáles serían estos actos que causarían la excomunión? Tendrían que ser objetivamente pecaminosos, ¿correcto? ¡Exponer a un líder de iglesia y / o pinchar su conciencia no constituiría un “acto ofensivo”!

Continuando con ese artículo, leemos: “Se dice que una excomunión es nula cuando no es válida debido a algún defecto intrínseco o esencial, por ejemplo, cuando la inflicción no tiene jurisdicción, cuando el motivo de la excomunión es manifiestamente incorrecto e inconsistente, o cuando la excomunión es esencialmente defectuosa en la forma”. Por lo tanto, pregunto que si se realiza un intento de excomunión en ausencia de un pecado mortal, ¿esa “excomunión” tiene alguna consecuencia?

Yo por mi parte pienso que no. Frente a estas consideraciones, no puedo ver cómo alguien “excomulgado” podría, en buena conciencia, someterse a eso. Al hacerlo, él / ella estaría cooperando con el pecado de un abuso de la autoridad eclesial. Él / ella estaría validando un acto de abuso y deshonestidad.

El cardenal tiene razón al abordar estos asuntos. Dada la trayectoria de este papado, especialmente los modales en los que las órdenes tradicionales y los prelados fieles han sido expulsados (incluido el propio cardenal Burke), los intentos draconianos de excomunión están claramente dentro del campo de las posibilidades reales. Puedo ver donde algunos podrían pensar que la respuesta adecuada a ese tipo de abuso podría ser consentir y cumplir con la “excomunión”. No creo que sea inherentemente virtuoso darse la vuelta y jugar al muerto. El mal debe ser resistido. Si realmente no existe excomunión, no podemos pretender que sí. Tales mentiras deben ser desobedecidas, al igual que la mentira de la admisibilidad de los adúlteros a la Sagrada Comunión.

Hechos 5:29 Pero Pedro y los apóstoles respondieron: “Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”.

Magisterio de la Iglesia católica: 7. Los fieles no deben obedecer sino evitar a los desviados en la Fe.

“Los católicos que se mantienen fieles a la

Tradición, incluso si sólo son un puñado,

constituyen la VERDADERA IGLESIA”

(San Atanasio)

Novus Ordo Watch también respondió al Cardenal Burke:

«El cardenal Raymond Burke analiza la excomunión: lo alentamos a que revise a Denz. 1441-1442

Es decir que para el Cardenal Burke pueda rechazar una invalida excomunión de la secta de Bergoglio, necesariamente tiene que aceptar que Bergoglio no es un papa legítimo.

