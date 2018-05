Sacerdote explica cómo Amoris Laetitia realmente fue escrita para “normalizar” la homosexualidad

Pell: «la comunión para los divorciados vueltos a casar es solo la punta del iceberg, el caballo de Troya» Ellos «quieren cambios más amplios, el reconocimiento de las uniones civiles, el reconocimiento de las uniones homosexuales»

14 de mayo de 2018 (LifeSiteNews) – Lo dije desde el principio, cuando Amoris Laetitia se publicó por primera vez, con su infame Capítulo 8 que permite a la conciencia individual triunfar sobre la ley moral objetiva y así eliminar efectivamente la noción de mal moral intrínseco: el verdadero tema no es la Sagrada Comunión para los divorciados recasados por lo civil. Después de todo, el Papa Francisco ya había simplificado el proceso de anulación, para permitir que las declaraciones de nulidad, que en general eran fáciles de lograr, fueran aún más fáciles. El verdadero tema es acerca de la sodomía, y normalizar -incluso bendecir- este comportamiento llamado por el Catecismo “intrínsecamente desordenado”. En lo que sigue, trataré de “conectar los puntos” para aclarar el panorama completo.

Recuerde que no. 50 del primer borrador del documento para el primer sínodo sobre la familia en octubre de 2014 declaró que, “Los homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana”, y luego preguntó si nuestras comunidades son “capaces de”. . . aceptar y valorar su orientación sexual “, implicando que aquellos que practican comportamientos homosexuales tienen” dones y cualidades “especiales por encima de todos los demás, y que su atracción hacia el mismo sexo -llamada por el Catecismo” objetivamente desordenada “- debe ser” aceptada y valorada ” . “(1)

Aunque este lenguaje nunca apareció en Amoris Laetitia (AL), es muy revelador el hecho de que fue insertado en un documento de trabajo preliminar con la aprobación del Papa Francisco y luego fue leído a los obispos reunidos en su presencia. Este lenguaje proporciona una clave para entender cómo se ha interpretado el Capítulo 8 de AL, para permitir que no solo los que están en segundo matrimonio civil (y cometen adulterio) sean admitidos en la Sagrada Comunión, sino también aquellos en las mismas uniones del mismo sexo (y participan en la sodomía) – siempre y cuando estén “acompañados” por un sacerdote, participen en el “discernimiento” y sigan su “conciencia” (2).

Esta agenda homosexualista continuó siendo impulsada por aquellos que participaron en un “sínodo secreto” celebrado en mayo de 2015 en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, cuyo propósito fue persuadir a los que participaron en el entonces segundo sínodo en la familia. aceptar las uniones del mismo sexo, prescindir del término “intrínsecamente malvado” e introducir una “teología del amor” controvertida. (3) Como el corresponsal del (NCR) Registro Católico Nacional, Edward Pentin informó sobre esta asamblea:

“Alrededor de 50 participantes, incluidos obispos, teólogos y representantes de los medios, participaron en la reunión, a invitación de los presidentes de las conferencias episcopales de Alemania, Suiza y Francia: el cardenal Reinhard Marx, el obispo Markus Büchel y el arzobispo Georges Pontier. Uno de los temas clave discutidos en la reunión a puertas cerradas fue cómo la Iglesia podría dar la bienvenida a aquellos en las uniones estables del mismo sexo y, según informes, “nadie” se opuso a que dichas uniones sean reconocidas como válidas por la Iglesia “. (4)

Esta agenda recibió voz durante el segundo sínodo sobre la familia en octubre de 2015 por el arzobispo de Chicago, Blase Cupich, quien había sido escogido por el Papa Francisco para ser un delegado papal en el sínodo. Cuando los periodistas de la Ciudad del Vaticano le preguntaron sobre la Sagrada Comunión para los divorciados y casados nuevamente, Cupich dijo que esto era posible si habían “tomado una decisión con buena conciencia” y enfatizó que “la conciencia era inviolable” y “debemos respetar eso cuando se toman decisiones.”

Luego se le preguntó a Cupich acerca de acompañar a las parejas homosexuales a recibir la Sagrada Comunión, a lo que él respondió: “Los homosexuales también son seres humanos; tienen una conciencia, y mi papel como pastor es ayudarlos a discernir cuál es la voluntad de Dios al observar las enseñanzas morales objetivas de la Iglesia “. Pero continuó diciendo que” al mismo tiempo, “su rol de pastor es ayudarlos a través de un período de discernimiento, para comprender a lo que Dios los está llamando en ese momento “. Y añadió:” Tenemos que asegurarnos de no encasillar a un grupo como si no fueran parte de la familia humana, como si hubiera un conjunto diferente de reglas para ellos. Eso sería un gran error “. (5)

En otras palabras, si los que viven en relaciones adúlteras pueden, con la ayuda de sus pastores, discernir, de acuerdo con su conciencia, que deben recibir la Sagrada Comunión, entonces, lo mismo puede hacerse para las parejas del mismo sexo que se dedican a la sodomía . No hay necesidad de arrepentirse verdaderamente y decidirse firmemente a enmendar la vida de uno, de acuerdo a “vete y no peques más”; uno puede continuar en el comportamiento gravemente pecaminoso y aún recibir la Eucaristía. (6) Por lo tanto, la conciencia es la reina suprema, y el orden moral objetivo ya no existe.

Digno de mención es que después de haber hecho estas declaraciones, que fueron ampliamente citadas por los medios de comunicación de todo el mundo, el Papa Francisco elevó a Blase Cupich al Colegio de Cardenales

Papa León XIII: “No puede haber nada más peligroso que esos herejes que admiten casi toda la doctrina, y sin embargo, con una sola palabra, como con una gota de veneno, corrompen la fe pura y sincera enseñada por nuestro Señor y transmitida por Tradición apostólica.”-Actor Tract, de Fide Ortodoxa contra Arianos.

