George Soros está impulsando la legalización del aborto en Irlanda

Bill Donohue 14 de mayo de 2018 | 12:21 PM Dublín, Irlanda

En 1983, Irlanda aprobó la Octava Enmienda prohibiendo el aborto en la mayoría de los casos. Su futuro se decidirá en un referéndum del 25 de mayo. Activistas de ambos lados han recibido apoyo dentro y fuera del país.

Uno de los temas más controvertidos que surgieron en esta batalla prolongada sobre la ley del aborto es la financiación de Amnistía Internacional por parte del multimillonario ateo George Soros

Irlanda hace ilegal aceptar cualquier cosa que no sea una pequeña suma de dinero de un donante extranjero por razones políticas. Sin embargo, esto no impidió que Soros otorgara a Amnistía Internacional $ 160.964 para financiar la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”; también unificó a otros grupos pro-aborto en Irlanda. El año pasado, las Normas de la Comisión de la Oficina Pública ordenaron a Amnistía Internacional que devuelva el dinero a la Open Society Institute de Soros. Se negó y el caso ahora está ante los tribunales.

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, está encantado de que su ministro de Salud esté alentando a los votantes a legalizar el aborto. También respalda el acuerdo del gobierno con Amnistía Internacional, a pesar de que la entidad de derechos humanos ha recibido donaciones extranjeras ilegales. Tanto por lealtad a la ley.

Lo que no ha recibido la atención que merece es la lógica torturada de Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Irlanda.

Por un lado, llama al estado a “proteger el bienestar fetal” garantizando una atención médica y una nutrición adecuadas para la mujer embarazada. Por otro lado, dice que “hay una distinción terriblemente importante entre proteger los intereses del feto y conferir un derecho a la vida sobre el feto”. Curiosamente, nunca nos dice de qué se trata.

¿Qué diablos significa el bienestar fetal si no significa el derecho a convertirse en una persona humana hecha y derecha? Sin duda lo hará, siempre que su maduración no se interrumpa. De manera similar, si el feto no es merecedor del derecho a la vida, ¿por qué deberíamos preocuparnos por su bienestar?

El dilema al que O’Gorman se enfrenta (reconocer la humanidad de los no nacidos mientras defiende el aborto) lo comparten prácticamente todos sus partidarios irlandeses. Considere el lenguaje de la Octava Enmienda: “El Estado reconoce el derecho a la vida de los no nacidos y, con el debido respeto al derecho igual a la vida de la madre, las garantías en sus leyes para respetar, y, en la medida de lo posible, por su leyes para defender y reivindicar ese derecho “.

