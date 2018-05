Cruz Víctima de abuso sexual de Karadima /LGBT activista, asegura que Bergoglio lo confirmó en su homosexualidad

INFOVATICANA

19 mayo, 2018 En una entrevista en el diario EL PAIS , el mediático ‘portavoz de las víctimas de Karadima’ relata sus encuentros privados con Bergoglio: “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”.

Juan Carlos Cruz ex seminarista chileno después de ser abusado sexualmente por el pedófilo Karadima se convirtió en periodista y gay activista LGBT, que apoya la homosexualidad y ataca las enseñanzas morales de la Iglesia católica. : “Como científico puedo afirmar que la homosexualidad se hace” Doctor Jokin de Irala, médico e investigador de la Universidad de Navarra Nadie Nace Homosexual : “Como científico puedo afirmar que la homosexualidad se hace” Doctor Jokin de Irala, médico e investigador de la Universidad de Navarra

El caso de abuso sexual en Chile, huele mal cuando sabemos que en México Bergoglio desairó a las víctimas de abuso sexual y cuando vemos que una víctima del abuso sexual del pedófilo Karadima encubierta por Juan Barros se convirtió en un Gay activista LGBT y nadie se preocupó por restaurar su sexualidad y ni por buscar su arrepentimiento. Y cuando en Chile, como reportan las noticias Bergoglio “no mencionó los derechos del aborto, el (seudo) matrimonio entre personas del mismo sexo o la identidad de género”, tres temas sobre los cuales los legisladores chilenos han discutido en los últimos meses, sino que llamó a Chile a “escuchar a los migrantes que golpean al puerta de este país en busca de una vida mejor, y al mismo tiempo, con la fuerza y la esperanza de construir un futuro mejor para todos “.

¿Por qué los que están ahora al frente de la Iglesia no usa el dinero para rehabilitar a las víctimas de abuso sexual que se han convertido en homosexuales activistas para que abandonen el vicio de la homosexualidad? ¿Por qué nadie ha llamado a Juan Carlos Cruz para abandonar el pecado de la homosexualidad? ¿Por qué no le han pagado a las víctimas los costos de la terapia reparativa?

Una renuncia colectiva donde hasta 3 obispos retirados renunciaron sin que se pongan presos a todos los responsables del delito de encubrimiento de abuso sexual y sin que hayan sido rebajados al estado laical.

Estos obispos chilenos en comunión con Bergoglio ya habían caído en Apostasía y seguían ilícitamente ocupando un cargo que ya había perdido quedando auto excomulgados el mismo día que violaron el primer mandamiento.

Pero de Dios nadie se burla impunemente.

Bergoglio nosotros también estamos esperando tu renuncia.

