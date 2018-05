Destruyendo el mito de que los homosexuales nacen de esa manera

Juan 8:36 Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres.

Por Alexander Slavsky • ChurchMilitant.com • 22 de mayo de 2018

El movimiento ex gay está ganando fuerza.

Alrededor de 100 ex homosexuales fueron a Washington, DC el 5 de mayo para compartir sus testimonios sobre cómo salieron del estilo de vida gay.

Llamados la Marcha por la Libertad, los oradores compartieron historias de su nueva libertad encontrada a través de la gracia y el poder de Jesucristo. El patrocinador del evento fue Voice of the Voiceless, un grupo dedicado a defender los derechos de los ex homosexuales y aquellos con atracción no deseada a personas del mismo sexo.

Estos grupos están apareciendo en toda la nación, representando a aquellos que han dejado el estilo de vida LGBT. Existe PFOX, comprometido a ayudar a los ex gays y sus padres y amigos que desean ayuda, esperanza y comunidad.

Y luego está Voces de cambio, que representa a miles de personas que han transformado su atracción hacia personas del mismo sexo, reclamando una orientación heterosexual.

El difunto Dr. Joseph Nicolosi, un pionero católico en la terapia reparativa, ha ayudado a miles de personas a abandonar el estilo de vida gay y dedicó su carrera al estudio de las causas fundamentales de la homosexualidad.

“La homosexualidad no se trata de sexo, se trata de la percepción que tiene una persona de sí mismo”, dijo. Nicolosi desacreditó el mito de que los gays nacen así y no pueden cambiar.

Además de todo esto, los testimonios ex-gay han explotado en las redes sociales, con testimonios en YouTube, Facebook y otras plataformas en línea de personas que han dejado el estilo de vida homosexual y nunca han mirado hacia atrás.

Todas estas historias el centro de la opinión de que las personas homosexuales nacen de esa manera, una idea que se desmorona frente a la evidencia contraria.

Y esto eran antes algunos de ustedes (homosexuales, afeminados, adúlteros, fornicarios); pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11

“Como científico puedo afirmar que la homosexualidad se hace” Doctor Jokin de Irala, médico e investigador de la Universidad de Navarra

El hijo del pionero de la terapia reparativa continúa el legado de su padre

“Las amistades con varones heterosexuales y sexualmente atractivos, hacia los que los pacientes sienten una atracción erótica, ofrecen la mejor oportunidad de curación. Sólo a través de ese tipo de asociaciones puede haber una transformación desde la atracción erótica a la verdadera amistad. Es decir, la desmitificación del varón distante… Este movimiento de transformación DESDE LO SEXUAL A LO FRATERNAL (i.e., del eros a la philia) es la experiencia curativa esencial de la homosexualidad masculina” Joseph Nicolosi, Ph.D, Reparative therapy, op. cit., pp 199-200.

