Dolan elogia la blasfemia herética de Bergoglio dicha a un homosexual

Bergoglio le dijo una blasfemia herética al homosexual Juan Carlos Cruz “Dios te hizo gay” y el Apostata Timothy Dolan de Nueva York en lugar de corregirla agregó otra blasfemia: “Jesús habría dicho eso”

Esta es la Blasfemia herética que profirió Bergoglio: “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”.

En su show radial semanal CardinalDolan.org dijo que no cuestionó la veracidad del comentario de Juan Carlos Cruz. Acerca de “Ser gay no importa” “Lo que dice es hermoso”, dijo Dolan sobre la blasfemia herética de Bergoglio “Jesús podría haber dicho eso, y así lo haría yo” y agregó “Es una especie de enseñanza conservadora, tradicional, católica y ortodoxa. El Catecismo insiste en eso”

La Iglesia nunca ha enseñado esa blasfemia herética de que una persona nace homosexual, Dolan maliciosamente dejó abierta la duda porque él niega la verdad absoluta.

Crux: “Dolan, al parecer, se refería principalmente a la primera parte de los comentarios de Francisco y continuó señalando que él no creía que ni él ni Francisco, estarían capacitados para opinar sobre si un individuo nace gay. “Incluso entre los círculos profesionales, hay un debate en curso sobre si uno nace de esa manera o si es naturaleza o la crianza”, dijo Dolan.

Dolan dijo que los comentarios de Francisco fueron similares a sus comentarios hechos en el vuelo de regreso del Día Mundial de la Juventud en Brasil en 2013, cuando Francisco dijo “¿Quién soy yo para juzgar?” En respuesta a una pregunta sobre (un sacerdote) homosexual en la Iglesia.

“La gente pensó que esto era revolucionario”, recordó Dolan. “Lo que él dijo que haría sería similar a lo que Jesús diría”.

Nadie nace Homosexual. La Escritura claramente nos dice que homosexualidad es un pecado, y también condena el pecado de afeminamiento, es decir condena la “identidad Gay’ auto identificarse como homosexual, que es identificarse con el pecado de la homosexualidad, de hecho, la Escritura siempre ha llamado a este vicio, antinatural.

