Michael Voris: Jorge Mario Bergoglio está equivocado, nadie nace Gay

The Vortex 24 de mayo de 2018

Está totalmente equivocado

Tiene una opinión personal falible

El hombre que es el Papa actual está equivocado en su opinión muy personal, muy falible presentada como un simple hombre, y no como Papa. Dios no hace a las personas homosexuales, y esa persona no nace así.

Jorge Bergoglio está equivocado.

Ahora, de nuevo, dadas las circunstancias de una persona que repite a la prensa lo que dijo el Papa , debemos presumir que la víctima de un abuso sexual de hace mucho tiempo por un sacerdote homosexual no mintió cuando dijo que el Papa dijo que Dios hace a la gente gay y les ama a ellos de siendo de esa manera. Si Bergoglio el hombre -no Francisco el Papa- lo dijo, entonces el Vaticano, controlado por los homosexuales, tiene el deber moral y la obligación de salir y negar que lo dijo o que no era eso lo que quería decir.

En cualquier caso, hay un silencio ensordecedor de los gays elitistas que controlan a Roma porque toda esta prensa se adapta muy bien a sus planes. Del mismo modo que planearon y confabularon detrás de escena en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia 2014 para producir deliberadamente el titular: “La Iglesia dice que ser Gay está bien” – una trama, como recordarán, que Church Militant estuvo más que feliz de destapar.

[Bruno Forte – Transcripción no disponible]

Los homosexuales del Vaticano están de nuevo en esto, montando esta última ola de arcoiris en todos los periódicos importantes del mundo. Quizás el hom bre que es Papa se está alimentando con la mala información de los homosexuales ocultos u homosexuales nombrados por el Vaticano como el Padre. James Martin o el Padre Thomas Rosica, una de los animadores gay más grandes que encontrarás en Roma. No estamos seguros de que lo que se atribuye al Papa sea ​​lo que dijo, si se tradujo correctamente, se informó correctamente o lo que quiso decir si esas fueran sus palabras.

Lo que sí sabemos es esto: el Vaticano no ha “aclarado” el asunto en un grado sustancial, y la pandilla de la homo-herejía en el Vaticano está sacando provecho de todo el asunto.

Entonces, seamos claros aquí. La opinión del hombre Jorge Bergoglio no significa absolutamente nada en este sentido. Él no es un psicólogo. Él no es gay, — (que se sepa) que alguien alguna vez lo haya dicho, de cualquier modo. Cualquiera que sea su punto de vista sobre la homosexualidad se filtra fuertemente por un grupo de influyentes cardenales y clérigos homosexuales u homosexualistas que nunca se apartan de su lado.

Para que alguien, independientemente de quién sea, tan solo sugerir que Dios Todopoderoso crea activamente, crea conscientemente una sexualidad desordenada es reprensible. Luego sugerir, o dejar abierto el camino a una interpretación fácil, que al Todopoderoso le gusta o ama el desorden es malicioso.

De nuevo, no sabemos, de todas las variables mencionadas anteriormente, si eso es lo que el hombre que es actualmente Papa dijo o cree o no.

Pero sí sabemos que hay muchos a su alrededor que creen y dicen eso y podríamos añadir que no es irrazonable considerar la posibilidad de que lo estén usando para avanzar y normalizar sus propias sexualidades desordenadas. Hay un mar de diferencias entre Dios que permite que los efectos perversos de un mundo caído se desarrollen y que Él realmente provoque el mal y luego lo amen.

Las personas no nacen homosexuales, y ese mensaje es para ti, padre Martín. Deja de mentir. Caramba, el hombre “gay” que dice haber repetido las palabras del hombre que es Papa fue violado por un sacerdote homosexual cuando era un joven. ¿Piensas que quizás tuvo algo que ver con eso?

Un sacerdote depredador homosexual, dicho sea de paso, se mantuvo oculto y escondido para poder violar a otros monaguillos por la misma jerarquía que ahora está diciendo que todos deberíamos abrazar a los homosexuales y construir un puente y escuchar a una pandilla de violadores de monaguillos , o aquellos que apoyar a tales depredadores. Las únicas personas que parecen tener una aprobación de piedad en este Vaticano gay son otros homosexuales o aquellos que adoptan el sacrilegio, porque en realidad, todo forma parte de la misma tela: una negación de la verdad y del orden correcto.

Hace unos siete años, Church Militant estaba en Roma e informó sobre el escándalo del clero homosexual en el Vaticano. Fuimos atacados salvajemente por la ´simpática´ jerarquía de la Iglesia y sus medios de comunicaciones — llamados sensacionalistas, mentirosos, etc. Lamentablemente, poco a poco, todo lo que informamos ha sucedido incuestionablemente. Pero vean, lo que muchos católicos no entienden en este asunto de los “homosexuales en la Iglesia” es este: una dinámica es que estos pervertidos trabajan febrilmente detrás de escena para hacer que parezca que la Iglesia ha cambiado su enseñanza.

Luego está la jerarquía cómplice de la Iglesia ´simpática´ que nunca quiere que este tema se hable en público porque la verdad de su propia connivencia quedaría completamente expuesta. Bueno, el trato silencioso no ha funcionado porque ahora el clero homosexual no acaba de salir del armario, pero han venido gritando, gritando y gritando en el armario. Entonces, el pequeño secreto sucio de la Iglesia ´simpática´— piense en uno solo de los cientos de ejemplos, la homo cancillería del Cardenal Dolan en Nueva York — , ahora ha salido completamente a la luz con el titular: “El Papa dice que ser Gay está bien”.

Qué asquerosa y repugnante mentira diabólica. Si Dios creó deliberadamente a los homosexuales como homosexuales, y se deleita con ellos y piensa que es tan grande y maravilloso, entonces ¿por qué les dio el poder de reproducirse?

Nadie nace gay.

Están traumatizados, han sido violados, abusados ​​emocionalmente, privados de una auténtica presencia masculina e incluso entrenados por hombres predadores, algunos de los cuales son sacerdotes. Me gustaría que el hombre que actualmente es papa me mire a los ojos y me diga que Dios me hizo de la manera en que solía vivir y por lo tanto, pretenda que yo sea así y me sienta feliz con eso y que no tenga ningún problema en volver a serlo porque después de todo, Dios me hizo de esa manera. Esta es la extensión de ese ridículo pensamiento.

Puedes imaginarte cuál sería mi respuesta. Mi respuesta al hombre muy falible con una opinión muy muy personal, quien por casualidad también es Papa , por ahora.

Oren por él y por la pandilla de hombres pervertidos que lo rodean.

Estimado Michael Voris Bergoglio desde Argentina, actúa con pleno conocimiento y malicia, donde puso en práctica la perversa llamada “terapia homosexual afirmativa”.

Bergoglio en Argentina enseñó psicología en la escuela secundaria de la Inmaculada Concepción, donde corrompió a uno de sus estudiantes, Yayo Grassi confirmándolo en el vicio de la sodomía.

En 1960, Bergoglio obtuvo una licenciatura en filosofía del Colegio Máximo de San José en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Enseñó literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción, una escuela secundaria en Santa Fe, de 1964 a 1965. En 1966 enseñó los mismos cursos en el Colegio del Salvador en Buenos Aires.

Bergoglio no es papa porque ya era un apostata en Argentina, donde apoyaba la homosexualidad y las comuniones sacrílegas para homosexuales y las adopciones gay.

EL PASADO HERETICO DE BERGOGLIO ES EL PRESENTE FRANCISCO

Y en el The Guardian: Austen Ivereigh, que ha escrito su biografía, dijo que probablemente Francisco había hecho comentarios similares en privado en el pasado, cuando se desempeñó como director espiritual de los homosexuales en Buenos Aires, pero que la discusión pública de Cruz sobre su conversación con Francisco representó los comentarios más “contundentes” sobre el tema desde 2013.

