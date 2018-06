El próximo ´Sínodo de la Juventud´ se utilizará para impulsar una agenda gay dentro de la Iglesia Católica.

¿Por qué el Vaticano destaca a los “jóvenes LGBT” en preparación para el Sínodo de la Juventud?

ROMA, 20 de junio de 2018 (LifeSiteNews) – ¿Hizo el cardenal Lorenzo Baldisseri, el principal organizador del próximo Sínodo de la Juventud del Vaticano, una declaración falsa a sabiendas o simplemente se equivocó?

En una conferencia de prensa el 19 de junio para presentar el documento de trabajo para el Sínodo de la Juventud del 3 al 28 de octubre, se le preguntó al Secretario General del Sínodo de los Obispos por qué se utilizó la frase “jóvenes LGBT” en el documento del Vaticano.

La Santa Sede nunca usó el acrónimo “LGBT” (Lesbianas, Gay, bisexuales transexuales) en un documento antes, señaló el interrogador, porque la Iglesia “no clasifica a las personas según su orientación sexual”.

Los observadores también señalan que hacerlo legitimaría efectivamente un acrónimo inventado por los movimientos homosexuales y transgénero.

Los documentos oficiales del Vaticano hablan en cambio de personas “que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo”, o de aquellos que sufren de atracción hacia personas del mismo sexo. El Catecismo de la Iglesia Católica describe la homosexualidad como una “inclinación objetivamente desordenada” y los actos homosexuales como “intrínsecamente desordenados” y “contrarios a la ley natural”.

Pero Baldisseri respondió diciendo que el acrónimo LGBT está tomado del documento pre-sinodal compilado por los jóvenes en su reunión con los organizadores del Papa y del Sínodo, del 19 al 24 de marzo de 2018. Baldisseri dijo que los organizadores sinodales fueron “muy diligentes en tomar en cuenta” el trabajo realizado por las conferencias de los obispos, pero especialmente los resultados de este encuentro con la juventud, del cual fueron los protagonistas “.

“Nos proporcionaron un documento y lo citamos”. Esta es la explicación “, dijo.

En el documento de trabajo, la referencia a “jóvenes LGBT” está metida entre los comentarios sobre migrantes y el diálogo interreligioso en una sección llamada “Una comunidad abierta y acogedora para todos”. El pasaje relevante dice (proporcionamos el contexto inmediatamente anterior):

196. La reunión pre-sinodal vio la participación no solo de jóvenes católicos, sino también de jóvenes de otras denominaciones cristianas, de otras religiones e incluso de no creyentes. Era una señal de que los jóvenes eran bienvenidos con gratitud, porque mostraba el rostro de una Iglesia hospitalaria e inclusiva capaz de reconocer la riqueza y la contribución que puede aportar cada persona para el bien de todos. Sabiendo que la fe auténtica no puede generar una actitud de presunción hacia los demás, los discípulos del Señor están llamados a valorar todas las semillas del bien presente en cada persona y en cada situación. La humildad de la fe ayuda a la comunidad de creyentes a dejarse instruir también por personas de diferentes posiciones o culturas, en la lógica de un beneficio mutuo en el que da y recibe.

197. Por ejemplo, en el IS [Seminario internacional sobre la condición de los jóvenes en el mundo (del 11 al 15 de septiembre de 2017)], algunos expertos señalaron que el fenómeno migratorio puede convertirse en una oportunidad para el diálogo intercultural y la renovación de las comunidades cristianas en riesgo de regresión. Algunos jóvenes LGBT, a través de diversas contribuciones que llegaron a la Secretaría del Sínodo, desean “beneficiarse de una mayor cercanía” y experimentar un mayor cuidado por parte de la Iglesia, mientras que algunos CE [Conferencias Episcopales] preguntan qué proponer “a los jóvenes” que en lugar de formar una pareja heterosexual deciden formar una pareja homosexual y, sobre todo, desean estar cerca de la Iglesia “.

Pero este corresponsal miró en el documento final de la reunión pre-sinodal con los jóvenes en marzo, y el acrónimo LGBT no aparece. En el documento de trabajo recientemente publicado, es decir, el Instrumentum laboris, no está entre comillas.

La incongruencia entre las palabras del Cardenal Baldisseri y la realidad se produce en medio de las preocupaciones de que el próximo Sínodo de la Juventud se utilizará para impulsar una agenda LGBT dentro de la Iglesia Católica.

Estas preocupaciones se ven incrementadas por el hecho de que una facción dentro del Sínodo Extraordinario sobre la Familia 2014 buscó introducir un cambio en las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad a través de su informe provisional, divulgando el documento a los medios antes de que los Padres Sinodales lo vieran o revisaran. En ese momento, el veterano periodista del Vaticano Sandro Magister dijo que esta introducción “no hubiera sido posible sin una serie de pasos hábilmente calculados por parte de aquellos que tenían y tienen el control de los procedimientos”.

En la conferencia de prensa de ayer, LifeSite dio seguimiento al uso del documento de trabajo del acrónimo LGBT, preguntando al Cardenal Baldisseri cómo los católicos pueden confiar en el próximo Sínodo dado que el Vaticano ha invitado al Padre. James Martin quien hablará sobre ‘Problemas LGBT’ en el próximo Encuentro Mundial de Familias en Irlanda este agosto.

P. Martin, un sacerdote jesuita estadounidense, ha generado controversia por sus puntos de vista sobre la relajación de las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad.

El Cardenal Baldisseri respondió: “El Sínodo está abierto. Naturalmente, enviamos una invitación al presidente de las conferencias episcopales. Envían los nombres de los obispos a Roma, a nosotros. El Santo Padre revisa la lista y la aprueba. Tenemos que confiar en las conferencias de los obispos “.” Por lo demás “, dijo,” estamos abiertos “. Nos complace que el Sínodo no esté cerrado, un gueto, un asunto interno de la Iglesia. Y hay varias áreas en la Iglesia. Hay libertad, hay libertad para expresarse a la derecha, izquierda, centro, norte y sur. Esto es todo posible. Es por eso que damos la bienvenida a las personas que tienen opiniones diferentes “.

