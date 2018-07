Cómo los smart phones pueden destruir la vida de tus hijos

Traducción Religión la Voz Libre

Los smart phones proporcionan a tus hijos adolescentes una vida secreta, y les está destruyendo

6 de julio de 2018 (LifeSiteNews) – Hace un par de años, escribí una columna en este espacio titulada “Las historias de terror son reales: no le dé a sus hijos un teléfono inteligente”. Expliqué cómo los teléfonos inteligentes están transformando el mundo en el que viven los adolescentes. , creando un universo virtual impermeable a los padres y tutores, un universo creado y al que se accede a través de los teléfonos inteligentes que ahora están presentes en las manos de casi todas las niñas y niños, a una edad cada vez más joven.

Pero por alguna razón, una y otra vez, me parece que muchos padres simplemente no parecen entenderlo. Pueden asistir a conferencias donde se presenta la brutal realidad del sexting, repleta de historias desgarradoras de selfies de desnudos de chicas enviadas a niños que es pasado por la escuela, lo que resulta en humillación, autolesiones y, a veces, suicidio

La escritora Nancy Sales descubrió que todas las escuelas secundarias que ella estudió tenían una página donde los niños podían conglomerar las imágenes que conseguían y extorsionaban a las chicas en lo que llaman una “página de putas”. “Un sitio porno personalizado con sus compañeras de clase. Estas imágenes suelen estar en línea, para siempre. Muchas de ellas constituyen pornografía infantil.

Y muchos padres responderán: pero mi hija o mi hijo no se involucrarán en ese tipo de cosas. He tenido padres que me dicen esto cuando sé, porque hablé con su hijo o hija, que lo han estado. Los padres a menudo no entienden las presiones masivas que sufren los adolescentes para involucrarse en este tipo de comportamiento, usando un dispositivo que les da acceso a un mundo que simplemente no existía cuando sus padres eran pequeños, y un mundo donde cosas horribles pueden suceder. Puedo pensar en un caso en el que una niña de una escuela cristiana fue chantajeada para tener relaciones sexuales con un niño porque, un tiempo antes, había cometido el terrible error de enviarle una foto explícita. Acuéstate conmigo, exigió, o le enviaré esto a tu papá y a todos los demás.

Muchos padres también parecen estar convencidos, a pesar de toda la evidencia estadística en contrario, de que sus hijos no mirarán pornografía siempre y cuando tengan una buena conversación con ellos una o dos veces. Pero si tienen un teléfono inteligente, ¿cuál creen que es realmente la probabilidad de que los niños decidan buscar pornografía? Hace treinta años, ¿alguien habría creído que un adolescente podría crecer en una casa llena de armarios repletos de revistas pornográficas, y no abrir una puerta para echar un vistazo ni siquiera una vez, por curiosidad o en un momento de tentación? E incluso los niños que podrían resistir eso con éxito, ¿por qué los padres les permiten cruelmente la tentación omnipresente del smart phone con infinidad de imágenes sexuales, sabiendo que las compañías pornográficas literalmente han digitalizado su contenido para que los adolescentes puedan acceder a su producto en teléfonos inteligentes, dónde millones lo ven hasta bien entrada la noche?

Y luego está el hecho de que las compañías porno están intentando activamente llegar a los adolescentes donde sea que estén, para enganchar a sus clientes cuando son jóvenes e impresionables. Etiquetan videos de porno duro con frases como “Dora la Exploradora” para que los niños tropiecen con el porno: la edad promedio de la primera exposición a la pornografía es de nueve años, y los niños incluso mucho más pequeños a menudo han sido privados de su inocencia en línea. Las compañías pornográficas crean anuncios emergentes (pop up ads) que aparecen en la pantalla mientras los adolescentes juegan a juegos populares en línea: conozco a un adolescente que hizo clic en uno solo y, como resultado, pasó años luchando con la adicción a la pornografía. Las compañías porno están tratando de llegar a niños y adolescentes, y están usando los teléfonos inteligentes que los padres compran para que sus hijos lo hagan.

Oí a los padres decir que es muy difícil decirle a sus hijos que no cuando solicitan el teléfono inteligente que tienen todos sus amigos, a pesar de que no tienen su licencia de conducir y no tienen ninguna necesidad genuina de ningún tipo de teléfono en absoluto. Pero detente a considerar el costo. Piensa en lo que la exposición a la pornografía hardcore le puede hacer al cerebro en desarrollo de un niño, a la visión que tiene un niño de la sexualidad, de los hombres y mujeres, del amor mismo. Piensa en cuán profundamente este veneno puede filtrarse en sus vidas. No puedo contar la cantidad de parejas jóvenes que se han puesto en contacto conmigo para hablar sobre cómo el porno ha devastado sus relaciones, y en muchos casos, fue un teléfono inteligente el primero en dejar entrar la pornografía.

Decir que no podrá ser algo difícil de hacer. Pero hay que hacerlo

