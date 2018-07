La Conversión de Alessandro Serenelli y la lucha contra la pornografía.

“Yo pido perdón al mundo entero por mi mala acción contra María Goretti y su pureza, y ruego encarecidamente a todos que se aparten de los espectáculos inmorales, de los juegos, de los peligros y de las acciones de pecar”.

La conversión de Alessandro Serenelli el asesino de Santa María Goretti una adolescente mártir por conservar la castidad.

“Durante su juventud había intentado suicidarse”.

Aunque cuando Alessandro Serenelli fue declarado culpable los médicos no encontraron ninguna muestra de enfermedad mental por lo que se condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel, es bueno que analicemos el perfil de la personalidad de Alessandro Serenelli con fines educativos y preventivos en la juventud para evitar estos patrones de conducta que fomentan la violencia y los delitos pasionales- carnales.

Testamento de Alessandro Serenelli,

huérfano de madre a los pocos meses, vivía con su anciano padre y un hermano en la misma casa (aunque en una parte separada) que la familia de Sta. María Goretti (1890-1902): en la hacienda del patrón de sus familias campesinas, durante su juventud había intentado suicidarse.

Tras ser rechazado un par de veces en otras ocasiones, intentó violar a Sta. María Goretti (que tenía 11 años) cuando se quedó en casa sola cuidando de una hermanita, en julio de 1902. Al no tener éxito, apuñaló a la santa 14 veces con un punzón antes de huir. Como Alessandro era menor de edad, no se le pudo condenar a cadena perpetua, sino a 30 años de cárcel. No se mostraba arrepentido de lo que hizo, a pesar de que la santa le había perdonado y había rezado y ofrecido sus sufrimientos por él. Parecía un caso perdido. Pero, no acabó así su vida. Aunque todos le consideraban un criminal endurecido, el obispo le visitó para recordarle el perdón de Dios y de la santa. Él no mostró ningún cambio de actitud durante la visita, pero después otros vieron lágrimas salir de sus ojos. Unos días después, su comportamiento cambió por completo cuando pidió ponerse en contacto con el obispo para decirle que vió a Sta. María Goretti en sueños con 14 lirios, sonriéndole y resplandeciente. Por su buen comportamiento desde entonces, le dejaron salir de la cárcel unos años antes de cumplir toda su condena. Comenzó una nueva vida seglar como portero en un convento capuchino. La Navidad de 1934 visitó a Assunta, la madre de Sta. María Goretti para pedirle perdón. Ella le dijo que ya le había perdonado, habiéndole perdonado Dios y su hija, y fueron juntos a la Misa de Navidad, sorprendiendo a toda la comunidad. Se mantuvieron en contacto, pudieron ver en vida a Sta. María Goretti canonizada en 1950 y él estuvo junto a Assunta cuando ella murió.

El testamento espiritual de Alessandro Serenelli, el asesino de Sta. María Goretti :

“Soy un anciano de casi ochenta años y estoy listo para partir. Echando una ojeada a mi pasado, reconozco que en mi primera juventud escogí el mal camino, el camino del mal que me llevó a la ruina. Veía a través de la prensa, los espectáculos y los malos ejemplos que la mayoría de los jóvenes siguen ese mal camino, sin reflexionar. Y yo hice lo mismo sin preocuparme por nada.

Tenía cerca de mí a personas que creían y vivían su fe, pero no me fijaba en esto, cegado por una fuerza salvaje que me arrastraba hacia el mal camino. Cuando tenía veinte años, cometí un crimen pasional, del cual hoy me horrorizo con sólo recordarlo. María Goretti, ahora una santa, fue el ángel bueno que la Providencia puso ante mis pasos. Todavía tengo impresas en mi corazón sus palabras de reproche y de perdón. Ella rezó por mí, intercedió por mí, su asesino.

Luego vinieron 30 años de cárcel. Si no hubiese sido menor de edad, habría sido condenado a cadena perpetua. Acepté la sentencia que merecía, expié con resignación mi culpa. María [Goretti] fue realmente mi luz y mi protectora; con su ayuda, me porté bien y traté de vivir honestamente cuando fui aceptado nuevamente entre los miembros de la sociedad. Los hijos de San Francisco, los capuchinos de le Marche, me recibieron en su monasterio con su angélica caridad, no como a un sirviente sino como a un hermano. Con ellos convivo desde 1936.

Ahora estoy esperando serenamente ser admitido a la visión de Dios, abrazar de nuevo a mis seres queridos, estar junto a mi ángel protector y a su querida madre, Assunta. Desearía que quienes lean estas líneas aprendan la estupenda enseñanza de evitar el mal y de seguir siempre el buen camino, desde la niñez. Piensen que la Religión, con sus mandatos, no es algo que pueda dejarse de lado, sino el verdadero consuelo, la única vía segura en todas las circunstancias, también en las más dolorosas de la vida. ¡Paz y bien!”

Alessandro Serenelli, 5 de mayo de 1961

El Testimonio Espiritual de Alessandro Serenelli

Se encontró a su muerte (6 de mayo, 1970) en un sobre cerrado, con fecha del 5 de mayo, en el convento capuchino de Macerata

La conversión de Alessandro Serenelli inspiró a Paul Rasvage a iniciar en 2002 el apostolado de los Serenelianos para combatir la adicción a la pornografía.

Ver pornografía daña el cerebro, revela estudio

