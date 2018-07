Bergoglio se burla de Dios pidiéndole ´oración´ al presidente apostata Manuel Macron, agnóstico, socialista, promotor del aborto y la homosexualidad

-La oración de los empedernidos en el pecado no es oída por Dios. Catecismo Romano

-Dios no oye, ni siquiera en la hora de la muerte, al pecador obstinado. San Alfonso María de Ligorio

Proverbios 28:9 El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable.

2 Juan 10-11 Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden; porque quien lo salude se hará cómplice de sus malas acciones.

El 26 de junio de 2018 después de haber sido recibido por Bergoglio el presidente francés activista Gay y Pro aborto fue honrado por la Basílica de Letrán con el título de Protocanónico de Honor del Capítulo Lateranense. Unos días antes Macron promovió en el Palacio real la homosexualidad y cinco días después Macron honró con uno de sus más altos honores a la proponente del aborto a Simone Veil el domingo 1 de Julio. Macron a sido honrado varias veces por la masonería eclesiástica.

La Basílica de San Juan de Letrán otorgó título de proto-canónico al Pro abortista Pro Gay Manuel Macron

Celebración decadente en el palacio presidencial francés

Emmanuel Macron, un ex socialista, su esposa/abuela Brigitte y 1500 espectadores estuvieron presentes el 21 de junio en el primer “Festival de Música” organizado en patio real del Palacio Eliseo, la residencia oficial del presidente francés.

Cinco disk jockeys, acompañados por bailarines, presentaron música electrónica, entre ellos a un cierto Kiddy Smile (Pierre Hache), quien utilizó una blusa con la etiqueta que decía “hijo de inmigrantes, negro y maricón”. Hache estuvo rodeado por bailarines varones vestidos con ropas de mujer.

Una de las canciones que presentó tenía el siguiente texto en inglés: “Tonight, let’s burn this house down. Let’s burn it to the ground” [Esta noche vamos a quemar esta casa. Vamos a quemarla hasta los cimientos] – que algunos vieron como una referencia al Palacio Eliseo.

Otro disk jockey presentó una canción cuya letra tenía las siguientes declaraciones: “my d*ck s*cked, my b*m licked” [chupó mi p*, lamió mi c*]. O: “I have six chicks and have six bottles of champagne and weed every day” [Tengo seis chicas, hierba y seis botellas de champán todos los días]

La elección de Macron en abril de 2017 fue orquestada por las oligarquías occidentales.

El presidente francés Macron abortista activista Pro Gay acepta el honor papal en Roma

Los puntos de vista religiosos de Macron en el centro de atención:

Como un escolar, Emmanuel Macron decidió que quería ser bautizado como católico, a pesar de las dudas de sus padres.

Fue “el comienzo de un período místico que duró unos años”, dijo el presidente francés a un entrevistador durante una campaña en 2017.

Sin embargo, a mediados de su adolescencia se había distanciado de la Iglesia y ahora se considera agnóstico.

Otra potencial área de desacuerdo (con la doctrina católica) es el respaldo de Macron para que el tratamiento de la fertilidad se extienda a todas las mujeres, incluidas las parejas homosexuales y las que no tienen relaciones.

Los grupos católicos en Francia se oponen a esta medida, que considera que socava los valores familiares tradicionales porque conducirá a que los niños crezcan sin padres.

La Basílica de San Juan de Letrán premió al pro abortista pro-gay Manuel Macron, el mismo lugar donde Bergoglio blasfemó a Jesucristo

Apostasía: Bergoglio le pide oración a un homosexual públicamente reconocido.

