“Bergoglio, quien sólo habla de cambio climático e inmigración, como si fuera una terminal de la Open Society – de George Soros”: Rambla Libre

Nos resulta imposible percibir en George Soros, Ada Colau, Pedro Sánchez y Proactiva Open Arms la encarnación del “buen samaritano” de la parábola, como pretende Bergoglio, según sus delirantes afirmaciones en la Misa del 6 de julio, destinada a inmigrantes ilegales y ONG, a la que asistieron escasas 200 personas. La estupidez de Bergoglio ya no conoce límites. Su línea parece avalar las acusaciones de prominentes católicos norteamericanos de que su elección estuvo amañada por George Soros, a través del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez , conocido en los ambientes vaticanos como el vicepapa, y a sueldo de la Open Society, junto con organizaciones “progresistas”, tal y como refleja la contabilidad de esa nefanda organización.

En la citada homilía, Bergoglio, quien sólo habla de cambio climático e inmigración, como si fuera una terminal de la Open Society, se dirigió a miembros de ONG españolas indicando que “encarnáis la parábola del buen samaritano que se apresta a salvar la vida del pobre hombre asaltado por los bandidos, sin preguntarle las razones de su viaje o sus papeles de identidad”.

Lejos de esta interpretación delirante y sesgada, que tendría fundamento para incapacitarle para el cargo, nosotros, en uso de la recta razón, identificamos a Ada Colau, Pedro Sánchez, George Soros y la ONG Open Arms con los bandidos dedicados a la trata de seres humanos, bajo coartadas humanitarias. Lobos despiadados con piel de cordero.

Cristianos masacrados en Nigeria, sobre los que la jerarquía calla.

Por lo que está apostando Bergoglio, al que ya nadie hace caso, es por islamizar Europa y acabar con la sociedad cristiana. Y eso no va a suceder, porque Europa está despertando. En términos objetivos, es un enemigo del cristianismo y de los cristianos. Con sus delirantes teorías, de indigente mental, sus ‘buenos samaritanos’ habrían exterminado a los cristianos en Siria, a los que él dejó en la estacada. El genocidio que está teniendo lugar en Nigeria, donde entre enero y julio, 6.000 cristianos han sido masacrados con inmensa crueldad por las milicias musulmanas, está siendo silenciado por ese personaje infame y por toda la jerarquía católica acanallada y silente.

No dejó de ser altamente significativo que en su visita a Lesbos se llevará al Vaticano a tres familias musulmanas mientras dejaba en tierra a dos familias cristianas. Eso lo dice todo de este canalla.

La línea de Bergoglio, y a su rebufo de la jerarquía católica, es tan suicida que es un imperativo moral no financiar a estos pastores traidores. No es moral ni poner la crucecita ni dar dinero en el cepillo, ni hacer ningún tipo de donación. El pastor que no defiende a su rebaño no merece estipendio alguno.

Lejos del sentimentalismo absurdo y desenfocado de Bergoglio esta inmigración invasiva no ha hecho más que traer conflictos, disparar los crímenes, incrementar de manera tremenda las violaciones, poner las bases de conflictos étnicos y religiosos, hundir las economías, traer el terrorismo indiscriminado por una oleada invasiva musulmana.

Bergoglio, por su estupidez contumaz ha perdido toda su credibilidad. No es más que el tonto de Europa. Cada día más, porque entrena.

Dr Ashraf Ramelah denuncia que Bergoglio vende a los cristianos por tener buenas relaciones con el Islam.

Inmigración masiva: Francisco complotó detrás de escena

Francisco planeó la invasión musulmana en 2013

Cubierto en una fachada de supuesta ayuda a inmigrantes ilegales Soros hace sus movimientos

