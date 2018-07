El “diaconado femenino” ahora es posible en la secta de Bergoglio, que ataca el primer grado de la Orden Sacerdotal

“De la verdadera Iglesia surgirá una falsa iglesia liderada por un falso papa”. Arzobispo Fulton Sheen

El Heresiarca Jorge Mario Bergoglio, hombre sin Ley atacó el Código de Derecho Canónico : “Si una cosa está prohibida en el código, no significa que deba estar prohibida para siempre. El código contiene leyes pero las leyes se pueden cambiar.”

El Vaticano publica un documento que declara que un “diaconado femenino” (el primer grado en el Sacramento del Orden Sacerdotal) es una posibilidad en la Iglesia Católica

12 de julio de 2018 (LifeSiteNews.com) – Un grupo de clérigos y teólogos católicos, incluidos dos obispos, firmaron una declaración ecuménica con el clero anglicano publicada en el sitio web del Vaticano que afirma la posibilidad de que la Iglesia católica pueda crear un “diaconado femenino” en el futuro, lo que implicaría una contradicción del Catecismo de la Iglesia Católica y la tradición de 2000 años de la Iglesia.

La declaración también se refiere a la posibilidad de ordenar hombres casados al sacerdocio.

El documento, titulado “Caminar juntos en el camino: Aprender a ser la Iglesia: local, regional, universal”, pretende explorar las formas en que las prácticas anglicanas pueden influir en la Iglesia Católica, y viceversa. Fue acordado por la “Tercera Comisión Internacional Anglicana-Católica Romana”, un grupo de diálogo ecuménico instituido por las iglesias católica y anglicana.

En el párrafo 102 del documento, la comisión reconoce que “algunas decisiones relacionadas con el ministerio hechas por las provincias de la Comunión Anglicana no están abiertas a la comunidad católica”, pero admite que “otras lo están potencialmente”.

Entre estos se enumera “un diaconato femenino; una implementación más completa de asistentes pastorales laicos con licencia; la ordenación sacerdotal de hombres maduros y casados (viri probati); y la autorización de los laicos para predicar “. También agrega” la apertura canónica del ministerio del lector a las mujeres “.

La profesora Janet E. Smith del Seminario Mayor del Sagrado Corazón en Detroit, cuyo nombre aparece en la declaración como miembro de la comisión, le dijo a LifeSite que sirvió en la comisión durante siete años, pero no estaba satisfecha con el texto que finalmente se produjo para “Caminar juntos en el camino “.

Smith dijo que tenía “serias preocupaciones” sobre algunas de las recomendaciones y otros contenidos y sobre el hecho de que algunos de los puntos más importantes en el documento, como hablar de la iglesia “regional” “la promoción de un sínodo de laicos que tomaría parte en la determinación de la doctrina, y la ordenación de diáconas femeninas, no se discutieron completamente durante el curso de las reuniones. No fue invitada a volver a ser parte de la comisión

¿Podría la Iglesia Católica instituir un “diaconado femenino”?

La noción de “diaconado femenino” no está definida por el documento. Si se refiriera al cargo de “diaconisa”, que dejó de existir en la Iglesia Católica hace mil años, (el documento) no indicaría que las mujeres puedan ingresar al clero como diáconos, sino que se les podría otorgar un título clerical que parece que ya no es aplicable en la Iglesia.

Las “diaconisas”, según la Enciclopedia Católica, eran mujeres a quienes se asignaban tareas que solo se consideraban apropiadas para que las mujeres llevaran a cabo, como el bautismo de mujeres adultas, que entraban semidesnudas en la pila bautismal o la entrega de la Santa Comunión a mujeres enfermas solas en sus hogares.

El Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico celebrado en la Iglesia Católica, declaró expresamente que las “diaconisas” no eran miembros del clero, y carecían de una ordenación.

“Y nos referimos a las diaconisas como las (mujeres) que han asumido el hábito, pero que, como no han recibido la imposición de manos, deben ser incluidas solo entre los laicos”, declaró el canon 19 de Nicea, escrito en 325 A.D.

Sin embargo, con el uso del término “diaconado femenino”, el documento puede interpretarse fácilmente como que significa que una mujer puede recibir ordenación al grado de la Orden Sacramental del Diaconado, una afirmación que se contradice con el Catecismo de la Iglesia (par 1577), que cita el Código de Derecho Canónico al afirmar: “Solo un hombre bautizado (vir) recibe válidamente la ordenación sagrada”.

El Catecismo explica que esto no es meramente una cuestión de Derecho Canónico, sino la voluntad de Dios mismo para la Iglesia: “La Iglesia se reconoce a sí misma a estar sujeta a esta elección [no ordenar a mujeres] hecha por el Señor mismo. Por esta razón, la ordenación de mujeres no es posible “. El Catecismo también cita el motu proprio Ordinatio sacerdotalis del Papa Juan Pablo II y el Inter Insigniores del Papa Pablo VI.

La Iglesia Anglicana, creada por el rey Enrique VIII de Inglaterra para facilitar el divorcio de su esposa Catalina de Aragón y su nuevo matrimonio con Ana Bolena en el siglo XVI, en el siglo XX comenzó en las últimas décadas a designar mujeres como “diáconas”, “sacerdotes”, “y finalmente “obispos “. Sin embargo, la Iglesia Católica no reconoce la validez de las órdenes anglicanas, considerándolas como no sacramentales.

En “Caminando juntos en el camino”, los textos se colocan paralelos a un texto sobre la Iglesia Anglicana para indicar similitudes con esta tradición anglicana. La colocación del texto sobre un “diaconado femenino” en una columna paralela en el documento sugiere además que los autores pretenden afirmar que el grado de orden sacramental del Diaconado podría abrirse a las mujeres en la Iglesia Católica, de una manera análoga a la de los anglicanos, que permiten mujeres en todas sus órdenes.

Los anglicanos también tienen “sacerdotes” y “obispos” casados. Como dice la declaración, la Iglesia Católica tiene la opción de permitir la ordenación del clero casado, aunque la antigua costumbre de la Iglesia es exigir el celibato de los clérigos casados, un principio que sigue siendo consagrado en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia para las Iglesias Latinas. Una pequeña minoría de sacerdotes, mayoritariamente en los ritos orientales de la Iglesia, puede ser ordenada como un hombres casados que no están obligados a ser célibes, aunque no puede volver a casarse si su esposa muere.

Entre los miembros de la comisión están Bernard Longley, arzobispo de Birmingham, Inglaterra, y Arthur Kennedy, obispo auxiliar de Boston, así como varios sacerdotes, tanto seculares como religiosos.

