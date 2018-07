No es broma: quieren transformar a Arrupe en un “santo”

El cardenal Angelo de Donatis, quien es vicario de Roma, aprobó un pedido de la Compañía de Jesús para abrir una causa de santificación para el padre Pedro Arrupe, SJ (1907-1991), quien se desempeñó como superior general de los jesuitas desde 1965 a 1983.

Incluso Time magazine, en enero de 2008, tuvo que admitir que el reinado de Arrupe estuvo marcado por “desafíos progresivos al establishment de la Iglesia, incluyendo enfrentamientos con Pablo VI y Juan Pablo II” y por el activismo izquierdista del movimiento contrario a la guerra en Estados Unidos, durante la década del ’60, hacia la teología de la liberación.

Bajo el reinado de Arrupe, los jesuitas expresaron su desacuerdo con la doctrina católica, en temas como la naturaleza del sacerdocio, la necesidad de la Iglesia Católica y la aceptación de la homosexualidad.

Durante el período en que Arrupe estuvo en su cargo los jesuitas experimentaron una declinación dramática, tanto en números como en calidad.

“Un día la bandera de la Inmaculada Virgen María ondeará sobre el Kremlin (centro del poder comunista), pero antes, la bandera roja flotará sobre el Vaticano”.

`Centro jesuita Arrupe´ promueve la homosexualidad

La mística Marie-Julie tuvo una visión del diálogo entre Nuestro Señor Jesucristo y Lucifer-Satanás, en el que éste amenazó de la siguiente manera: “Atacaré a la Iglesia. Derribaré la Cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la Religión Católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra, todo estará bajo mi control, aún Tu Templo y Tus fieles”

Marie- Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño, serán los responsables de la crisis venidera. Aparentemente, el comunismo no podría triunfar si la Iglesia permaneciera en la Fe. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y Ob ispos la usarán malamente. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento, revertirá su política para hacer un llamado al clero. Pero, no será obedecido, al contrario, una Asamblea de Obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa “revolución roja” lo derribará. Entonces una horrorosa religión remplazará a la religión Católica y vio a muchísimos obispos abrazando esa “sacrílega e infame religión.”

En el 2008, un grupo de disidentes jesuitas de argentina incluyendo Bergoglio eligieron a un “Papa Negro” progresiva -Adolfo Nicolás, ellos cometieron cisma; rebelándose en contra el Magisterio de la Iglesia.

En el 2008 el corresponsal del Vaticano, Julio Algañaraz , informó en el diario argentino Clarín :

Los jesuitas eligieron a un “Papa Negro” progresista

El nuevo padre general de la orden tiene ideas opuestas a las de Benedicto XVI.

Los jesuitas tienen un voto especial de obediencia, querido por San Ignacio, de “obedecer como cadáveres” a la voluntad del Papa. Pero Benedicto XVI desconfía de ellos y les envió hace diez días una carta en la que les dice que la orden debe confirmar su propia obediencia a la Iglesia.

Los aspectos en los que el pontífice muestra sus mayores recelos y pide obediencia rígida se refieren a “la relación entre Cristo y las religiones, algunos aspectos de la teología de la liberación y varios puntos de la moral sexual, sobre todo en lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio y la pastoral de las personas homosexuales”. Al parecer, en las universidades, colegios y ambientes jesuitas en el mundo, es floja la sintonía con la ortodoxia tradicionalista el Vaticano y el Papa Ratzinger, sobre todo en estos temas.

Un Papa Comunista Una entrevista con el autor George Neumayr

Maike Hickson: Usted informa que, mientras que en Argentina como joven sacerdote, el entonces padre Bergoglio era cercano al Superior general jesuita, el padre Pedro Arrupe quien abrió la Orden de los jesuitas a las ideas socialistas. ¿Podrías explicar esta tesis un poco más?

George Neumayr: Era un protegido de Arrupe, quien identificó a Bergoglio como una estrella liberal en ascenso en la orden. Es por eso que lo hizo provincial a la edad de 36 años. Arrupe presidió la orden durante su período más intenso de liberalización y utilizó a Bergoglio como ejecutor liberal en la infame reunión mundial de jesuitas en 1975 que selló la dirección socialista y modernista de la orden.

Bergoglio desobedece y contradice a San Ignacio de Loyola

