Consagración a la Virgen del Carmen

Del texto de la consagración de Pío XII:

“Ante tu trono nos postramos suplicantes, seguros de alcanzar misericordia, de recibir gracias y el auxilio oportuno… Obtén paz y libertad completa a la Iglesia santa de Dios; detén el diluvio del neopaganismo; fomenta en los fieles el amor a la pureza, la práctica de la vida cristiana y del celo apostólico, para que los que sirven a Dios aumenten en mérito y número”

San Antonio de Padua

“Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo”.

Gálatas 3:27 Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido.

La Verdadera devoción a la Virgen consiste en abstenernos de pecar, obedecemos los Mandamientos de la ley de Dios y nos mantenemos fieles al Testimonio de Jesús.

Besemos nuestro santo Escapulario y pidamos a la santísima Virgen su ayuda para que seamos fieles a Cristo rogando humildemente a nuestra Madre: «Mostrad que sois mi Madre y haced que yo me muestre hijo vuestro».

Virgen del Carmen, oh Madre mía, me consagro a Tí,

y confío en tus manos- mi existencia entera.

Acepta mi pasado con todo lo que ha sido.

Acepta mi presente con todo lo que es.

Acepta mi futuro con todo lo que será.

Con esta total consagración

te confío cuanto tengo y cuanto soy,

todo lo que he recibido de tu Hijo Sacratísimo

y de tu Esposo Santísimo.

Te confío mi inteligencia, – mi voluntad y mi corazón.

Pongo en tus manos mi libertad, mis ansias y

mis temores,-mis esperanzas y mis deseos,

mis tristezas y mis alegrías.

Cuida de mi vida y todas mis acciones para que

sea más fiel al Señor Trino y Uno,

y con tu ayuda alcance la salvación.

Te confío, Oh gran Señora,

mi cuerpo y mis sentidos,

para que sean puros siempre

y me ayuden en el ejercicio de las virutdes.

Te confío mi alma, para Tú la preserves de

las tentaciones del mundo,-

de la carne, – y de Satanás.

Hazme participar de una santidad- similar a la tuya;

vuélveme conforme a Jesucristo,- ideal de mi vida.

Te confío mi entusiasmo- y el ardor de mi devoción

para que me ayudes- a no envejecer en la Fe.

Te confío mi capacidad y ganas de amar

como has amado Tú,- y como Jesús quiere que se ame .

Te confío mis incertidumbres y mis angustias,

para que en tu Corazón- encuentre seguridad,

– sostén y luz- en cada instante de mi vida.

Con esta consagración

me empeño en seguir tu vida

de humildad,- mansedumbre,- y pureza.

Acepto las renuncias y los sacrificios

que esta elección conlleva y te prometo

con la gracia de Dios y con tu ayuda

ser fiel al empeño tomado.

Oh, Madre de todos los hombres,

Soberana de mi vida y de mi conducta,

dispón de mí- y de todo lo que pertenece

para que camine siempre en el Evangelio

bajo tu guía, oh Estrella del Mar.

Oh Reina del Cielo y de la Tierra,

Madre Santísima del Redentor,

soy todo (a) tuyo (a), – oh Virgen del Carmen,

y a Ti quiero unirme ahora y siempre

para adorar a Jesucristo, – junto a los Angeles

y a los Santos, ahora y por los siglos de los siglos.

Amén.

❀✿❀Oh Reina, que eres la belleza del Carmelo, ruega por nosotros.❀✿❀

