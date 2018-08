En Argentina Bergoglio consagró ‘Obispo’ a un ‘Cura’ que destruyó un matrimonio

Se trata del marxista Joaquín Sucunza llamado el ‘terror de los maridos‘, que era el ‘obispo‘ auxiliar de Bergoglio en Buenos Aires y que fue elegido provisionalmente por Bergoglio como administrador arquidiocesano de Buenos Aires antes de elegir a Mario Aurelio Poli.

The Wanderer: Lo más grave de todo me parece -cuando no-, la voluntad de Su Eminencia y sus secuaces de promover al episcopado a un sacerdote que venía con ese problemita, y cual no era sólo conocido por su confesor o comentado por sus parroquianos, sino que se podía desprender con cierta facilidad de una sentencia judicial. Como dice un amigo cura, el sacramento del orden no sana los defectos, sino que los intensifica. Por eso en los seminarios se considera, o se debería considerar, que si el muchachito no ha superado sus problemas de castidad luego de los tres o cuatro años del ciclo de filosofía, no debe ser admitido a las sagradas órdenes puesto que, si llega al sacerdocio, su situación no mejorará y, probablemente, empeorará. De un modo análogo se podría hablar del orden episcopal. Si un cura tiene debilidad por viudas jóvenes y esposa descocadas, lo ideal sería que lo mandaran de capellán de monjas viejas y bigotudas, y no que lo hicieran obispo.

Joaquín Sucunza también está acusado de defender a un cura pedófilo .

De entre los más cercanos a Bergoglio, Mons. Sucunza y Mons. García están manchados por sendos escándalos.

Los fieles argentinos denunciaron la corrupción ´abismal´ de la diócesis ver aquí

Panorama Católico Internacional: “Con motivo de la denuncia del caso Sucunza, (¿lo trasladan a otra diócesis, en calidad de qué?) me llegan referencias de otros clérigos de alto rango, en conjunto una aterradora evidencia de la corrupción que campea en la Diócesis Primada de la Argentina….Negocios, sexo (pro y contra natura) y persecución de los pobres y débiles: buena fórmula para que los periódicos de izquierda de la Argentina hagan su agosto. Y sin embargo guardan un “piadoso” silencio. ¿Qué pacto los une para que se cuiden mutuamente las espaldas?

¿No hay aquí un “misterio de iniquidad”?”

Lucas 8:17 Porque nada hay oculto que no deba ser descubierto; ni escondido, que no haya de ser conocido y publicado.

