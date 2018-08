Bill Donohue: Sabía de los abusos homo-sexuales de McCarrick

por Church Militant • 7 de agosto de 2018

El presidente de la Liga Católica admite que él sabía y no hizo nada

Bill Donohue está admitiendo que sabía sobre la conducta sexual inapropiada del ex cardenal Theodore McCarrick, y no actuó.

El presidente de la Liga Católica para los Derechos Civiles y Religiosos dijo en el podcast del 6 de agosto de “Morning Glory” de Ave Maria Radio:

Me preocupa que haya gente como el Cdl. Farrell que vivió con McCarrick durante seis años y dijo que nunca había oído hablar de esto. ¿Cómo me enteré? Lo sabía. Todos lo sabían Todos escucharon rumores sobre lo que sucedía en Sea Girt, en la costa de Nueva Jersey. No pude verificar nada. ¿Quién soy? Oyes rumores. Muchos rumores son falsos. Estos rumores resultaron ser ciertos.

En el mismo podcast, Donohue dice que tiene plena confianza en el Cdl. Donald Wuerl, de Washington, DC, alguien a quien ha defendido enérgicamente en el pasado, “llegará al corazón” del asunto. Wuerl ha sido burlado rotundamente por los católicos por proponer que una solución a la crisis clerical de abuso sexual expuesta a través de McCarrick es permitir que los obispos de EE. UU. Se investiguen a sí mismos. Los críticos tampoco le creen a Wuerl cuando afirma que no sabía nada sobre el abuso sexual cometido por McCarrick, que ha vivido en su arquidiócesis durante años y con quien ha trabajado estrechamente.

Donohue gana medio millón de dólares en sueldos y beneficios al frente de su organización sin fines de lucro, que tiene 35 millones de dólares en activos. Describiéndose como “la organización católica de derechos civiles más grande de la nación”, la Liga Católica está registrada como una organización benéfica 501 (c) (3), cuyo estado de beneficencia pública se basa en el hecho de que “recibe una parte sustancial de su apoyo del público en general “.

Hasta el 86 por ciento de los ingresos anuales de la Liga Católica proviene de pequeñas donaciones de católicos “de base”, y solo una fracción de ese dinero (menos de $ 3 millones por año) se destina al activismo católico. El resto está depositado en una cuenta de inversión con Christian Brothers Investment Services (CBIS) acumulando anualmente casi $ 500,000 de interés, lo suficiente para cubrir el salario de Donohue.

CBIS ha sido criticado por mantener acciones en organizaciones pro-aborto, pro-anticoncepción, pro-gay, así como con corporaciones que distribuyen pornografía. No solo la Liga Católica está al tanto de esto, parece no tener ningún problema con eso.

