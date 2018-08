Después del apoyo de Bergoglio al encarcelado ex-presidente Pro Gay Pro Aborto de Brasil, su partido político lo anunció como candidato para la presidencia.

Solo dos días después del apoyo de Bergoglio a Lula da Silva, su Partido politico anunció el 4 de agosto que lo nombró como su candidato para las elecciones presidenciales.

Como LifeSiteNews había informado anteriormente, el ex-presidente Lula da Silva había apoyado firmemente la causa de los homosexuales y de los abortistas en Brasil. En su último año en su cargo público, emitió una iniciativa de reforma legislativa que garantiza el aborto como un “derecho humano” e impone ideologías socialistas y homosexuales en las escuelas y en los medios de comunicación. También tenía la intención de prohibir crucifijos en todos los edificios oficiales del gobierno. Lula da Silva gastó millones de dólares en causas pro-homosexuales e incluso introdujo materiales educativos pro-homosexuales para niños pequeños de solo 7 a 12 años de edad.

Lula impulsa los seudo-matrimonios homosexuales y las adopciones Gay.

La pareja de activistas homosexuales felicitados por Bergoglio convirtieron a uno de los niños adoptivos en un homosexual y utilizan a los niños como activistas homosexuales

Pareja Homosexual de activistas Gay corrompen a niños adoptados con la complicidad del Gobierno de Brasil y de la iglesia apostata.

Uno sacerdote que se preocupa por política y no por la salvación de las almas es un asalariado… y cuando bendice, no por convertir al pecador sino por agradar y dejarlo en su pecado es un traidor…

en.news Francisco recibió el 2 de agosto, durante un encuentro de una hora, a tres aliados de Luiz Lula da Silva, el ex presidente izquierdista de Brasil.

Lula es pro-aborto y pro-homosexual. Desde abril está cumpliendo una sentencia de 9 años de cárcel por corrupción.

Los invitados de Francisco fueron Celso Amorin, ex ministro de Lula; el ultraizquierdista Carlos Ominami, ex ministro chileno, y el argentino Alberto Fernández, ex jefe del gabinete de ministros durante el gobierno socialdemócrata del matrimonio Kirchner.

Después del encuentro, Francisco escribió una nota a Lula: “A Luiz Inacio Lula da Silva, con mi bendición, pidiéndole que rece por mí, Francisco”.

Según Ominami, al escribir el 4 de agosto en la página web LaTercera.com, durante la audiencia Francisco comparó la condena de Lula por corrupción con el destino [padecido por] Jesucristo.

Blasfemia: Bergoglio compara a Lula da Silva con Jesucristo

Indignación por el respaldo de Bergoglio a Lula da Silva

“Francisco aparece no sólo respaldando a un exmandatario condenado por corrupción sino que avalando los cuestionamientos a las decisiones autónomas del sistema judicial de un tercer país”, editorial de La Tercera

También se sabe que Hummes el amigo personal de Bergoglio es un gran amigo del subversivo Lula. El mentor de Hummes fue Leonardo Boff, el famoso ex sacerdote franciscano, herético marxista de la teología de liberación. Que afirma:”Francisco es uno de los nuestros”.

