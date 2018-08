Acto de Consagración de la Pureza al Inmaculado Corazón de María

Traducido por knights4christ

Oh Corazón Inmaculado de María, Virgen Purísima, sabiendo de los terribles peligros morales que nos amenaza por todos los lados, y consciente de mi debilidad humana, yo voluntariamente me consagro en cuerpo y alma, el día de hoy y siempre, bajo tu amoroso cuidado y tu protección materna .

Me consagro a ti, todo mi cuerpo, con todos sus miembros, pidiéndote que me ayude a no utilizarlo como una ocasión de pecado para otros. Ayúdame a recordar que mi cuerpo es “Templo del Espíritu Santo,” y utilizarlo de acuerdo con la Santa Voluntad de Dios para mi salvación personal, y la salvación de los demás.

Te consagro a ti mi alma, y te pido velar por ella, llévala al hogar seguro contigo y con Jesús en el Cielo por toda la eternidad.

Oh María, Madre mía, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Ampárame y guárdeme debajo de tu manto de misericordia, como tu propiedad personal y posesión tuya.

Jesús, María, José os amo, salvad las almas”!

Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti .

Imprimatur: Obispo Albert Zuroweste

Belleville, Illinois

