O’Malley debe renunciar, ignoró una carta en la que se detallaban los abusos cometidos por McCarrick

Tiempo de renunciar: el doble estándar del cardenal O’Malley

es.news El cardenal de Boston, Sean O’Malley, quien se presenta como el gran inquisidor de los abusos, admitió el lunes que ignoró una carta en la que se detallaban los abusos cometidos por el cardenal Theodore McCarrick.

Esto ocurrió más de un mes después que se supo que en el 2015, un sacerdote de Nueva York, el padre Boniface Ramsey, le había escrito una carta sobre los abusos homosexuales del cardenal McCarrick.

El cardenal de Boston negó haber sabido algo sobre estos abusos o sobre la carta de Ramsey que fue “manipulada por un miembro del personal”. En ese momento, McCarrick era un liberal influyente que tenía el apoyo del papa Francisco y de los medios de comunicación contrarios a la Iglesia.

Ahora, O’Malley pidió disculpas a Ramsey “por no haberle respondido en una forma apropiada”.

Pero la disculpa de O’Malley es insensata, porque Francisco afirmó el 20 de agosto que “por más esfuerzo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado nunca será suficiente”.

Por fracasos similares, O’Malley ha sido un partidario vocal para la renuncia del arzobispo John Niensted, de la arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis, o la del obispo Robert Finn, de la diócesis de Kansas City-San José.

Ahora es momento para él de seguir sus propios principios y renunciar.

O’Malley recibió a McCarrick en la recaudación de fondos de Boston después de una carta que detalla el abuso sexual

O´Malley, Cupich, Farrell, Dolan, Tobin sabían lo de McCarrick

Por ejemplo, el caso del confidente papal extremadamente cercano Sean O’Malley, O’Malley recibió una carta de un sacerdote en junio de 2015, quien contó la historia de abusos sexuales por parte de McCarrick. O’Malley ha admitido que su personal recibió la carta. Tres meses después de que la carta llegara a Boston, O’Malley llevó a McCarrick a un viaje a La Habana, Cuba, uno de tantos. O’Malley, de hecho, publicó todo esto sobre el viaje en su propio blog personal, nuevamente, tres meses después de saber que McCarrick estaba siendo acusado por un sacerdote de abusos sexuales y hostigamiento.



No solo eso, sino que sabiendo que al menos un sacerdote le contó sobre McCarrick, O’Malley aún compartió el escenario con él y realizó una presentación doble durante su estadía en Cuba. Ahora O’Malley fue el primero de los cardenales de Estados Unidos en salir, en una carta cuidadosamente elaborada legalmente, lo que implica que no sabía nada, pero muy cuidadoso para evitar decir directamente que no sabía nada.

El fiscal local acusó a O’Malley como obispo de Fall River MA, de ocultar los nombres de los delincuentes sexuales hasta que expirara la ley de prescripción.

