Church Militant se pronuncia pidiendo la renuncia de Bergoglio

Dado el horror que se ha apoderado cada vez más de la Iglesia en los últimos 50 años, y que ha alcanzado niveles inimaginables bajo el pontificado del Papa Francisco, ahora es el momento apropiado para que los laicos ofrezcan comentarios, lo cual se nos permite hacer de acuerdo a la ley canónica.

Como mucha gente sabe, Church Militant se ha tomado grandes molestias en el pasado para evitar la crítica pública del Papa Francisco con respecto a varios escritos teológicos confusos, entrevistas y observaciones improvisadas.

Por respeto a la oficina del Papa, y para no inducir al escándalo, hemos dejado diligentemente el trabajo de analizar públicamente su contenido teológico a aquellos que están por encima de nosotros, más calificados para abordar esas cosas específicamente y esas respuestas que hemos cubierto en gran detalle .

Del mismo modo, nos hemos esforzado por desviarnos de cualquier comentario irrespetuoso o poco caritativo que denigra al Santo Padre debido a sus declaraciones teológicas, pero eso fue en el campo de la teología.

El escándalo de abuso sexual clerical homosexual y el encubrimiento resultante no es teológico en su base, sino moral.

Y en esta arena, los laicos están absolutamente obligados a hablar, porque aunque no todos seamos teólogos, cada uno de nosotros es un ser moral y será juzgado por Nuestro Bendito Señor sobre cuán fielmente hemos vivido de acuerdo con esa moralidad objetiva.

Dicho esto, Papa Francisco, Santo Padre , por la salvación de tu propia alma, debes bajarte de la Silla de Pedro y hacerlo inmediatamente.

