Vatican News retrata a una “monja” proaborto elogiando los resultados electorales en los Estados Unidos

Publicado por Dorothy Cummings McLean en LifeSiteNews; traducido por Pablo Rostán para InfoVaticana.

El sitio web de noticias del Vaticano ha publicado una entrevista con una hermana religiosa proaborto en su cobertura de las recientes elecciones en los EE.UU

La hermana Bernadette Reis, del Servicio de Noticias del Vaticano, entrevistó a la hermana Simone Campbell, líder de la izquierdista “Nuns on the Bus” (Monjas en el autobús), sobre la elección de más de cien mujeres a la Cámara de Representantes. La entrevista apareció el 8 de noviembre en el sitio web www.vaticannews.va. Vatican News se describe a sí mismo en su sitio web como el “sistema de información de la Santa Sede”.

Campbell, de 73 años, ha declarado públicamente que ella cree que el aborto debe seguir siendo legal, lo que contradice la enseñanza de la Iglesia y la convierte a ella en un tema problemático para una entrevista del Servicio de Noticias del Vaticano, en la que se la retrata favorablemente.



“Nuns on the Bus” está patrocinado por NETWORK, un grupo de presión de justicia social católico del cual Campbell es la directora ejecutiva. Según el New York Times, ” Nuns on the Bus” se fundó como un “reproche” al Papa Benedicto XVI y a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) después de que esta última criticara la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR), radicalmente feminista, y a la propia red NETWORK.

El Papa Francisco detuvo en 2015 una investigación que, desde hacía tres años, se estaba llevando a cabo en el LCWR.

El grupo viaja a través de los Estados Unidos en un autobús para llamar la atención sobre varias causas de justicia social. Su gira más reciente, llamada “On the Road to Mar-a-Lago” (En camino a Mar-a-Lago), incluyó 54 eventos en 21 estados a lo largo de 27 días.

En la entrevista, Campbell expresó su satisfacción por el hecho de que más de cien mujeres hubieran sido elegidas a la Cámara de Representantes de los EE.UU. Sin mencionar ninguna política de las que defienden estas mujeres, Campbell celebró su sexo, color, adhesión al Islam y la elección de profesiones.

“Estoy realmente muy entusiasmada”, dijo Campbell. “Seguimos a nivel federal, por lo que estoy muy al tanto de los miembros del Congreso y de que en nuestra Cámara de Representantes habrá más de cien mujeres, lo que es un máximo histórico. Y eso en ambos partidos, demócrata y republicano”.

Campbell observó que el 40% de estas representantes femeninas son “mujeres de color” y que dos de ellas son musulmanas, “lo que también es emocionante”.

“Pero lo que también nos conmueve es que hay una amplia variedad de mujeres en el Congreso, incluidas maestras, propietarias de pequeñas empresas, mujeres que han estado involucradas en temas relacionados con los derechos de las mujeres, pero también algunas abogadas que vienen de una perspectiva de derecho familiar”, dijo.

Campbell cree que los esfuerzos de presión de su grupo han ayudado a determinar los resultados de las elecciones.

“Creo que hemos ayudado”, dijo. “Hicimos doce visitas de presión mientras realizábamos nuestro gran viaje en autobús, y de las doce, ocho miembros del Congreso fueron derrotados”.

Campbell sugirió que esto significaba que habían sido reemplazados por personas más interesadas en las necesidades de la familia, la atención médica y una mejor política tributaria.

Sin embargo, entre los candidatos derrotados para la Cámara de Representantes había varios partidarios provida. Entre ellos se incluye a Yvette Herrell de Nuevo México, Wendy Rogers de Arizona y María Elvira Salazar de Florida. Herrell, que aún no se ha dado por vencida, ha sido miembro republicano de la Cámara de Representantes de Nuevo México desde 2011.

La periodista del Vaticano expresó su satisfacción por la aparente influencia de “Nuns on the Bus” en las elecciones estadounidenses.

“Creo que este resultado tan positivo sólo puede ser un estímulo para el futuro”, dijo Reis a Campbell. “Yo [estaba] muy agradecida cuando vi que la gira comenzaba de nuevo”.

Campbell no ha ocultado sus puntos a favor del aborto.

En una entrevista de 2016 con Amy Goodman de Democracy Now!, Campbell dijo que algunos de los que afirman ser provida realmente son solo “pro-nacimientos”.

“Creo que, al considerar el tema del aborto, es una cuestión tan divisiva en nuestra nación que -bueno, está intentando ser divisiva en nuestra nación- lo que necesitamos es afrontar el hecho que las mujeres que eligen el aborto a menudo, o la mayoría de las veces, lo hacen porque no tienen opciones económicas”, dijo.

“Y creo que el impacto de nuestra nación es que … algunos afirman ser provida, pero en realidad son sólo pro-nacimiento. No hacen lo necesario para ayudar a las mujeres a llevar un bebé a término, para que se les proporcione un permiso familiar remunerado por los hijos, para que se les otorgue un permiso de maternidad o, usted sabe, el permiso parental, para poder proporcionar cuidado infantil a un coste razonable. Quiero decir, la letanía sigue y sigue”, continuó.

“Si fuéramos realmente serios acerca de ser provida, no miraríamos sólo el nacimiento. Desde mi perspectiva, no creo que sea una buena política prohibir el aborto. Creo que, más bien, tendríamos que centrarnos en el desarrollo económico para las mujeres y las oportunidades económicas. Eso es lo que realmente hace el cambio”.

Campbell también ha sugerido enérgicamente que algunas mujeres en los EE.UU. tienen que abortar para ser capaces de alimentar a sus otros hijos.

“El desafío es que, para las mujeres que se esfuerzan por cuidar de sus familias, la necesidad urgente de poder alimentar a los niños significa que a veces tienes que tomar decisiones difíciles”, dijo.

“No creo que sea una buena opción. Creo que nuestra sociedad está fallando a nuestras familias. Y eso es en lo que tenemos que trabajar “.

