La iglesia apóstata de Bergoglio tiene un nuevo ´mártir´ interreligioso

“Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron.” Deuteronomio 32:17

La Iglesia católica prohíbe la idolatría quien le rinde culto e invoca a un apóstata muerto peca doblemente.

Santo Tomás de Aquino: “Asimismo, si alguien se circuncidara o adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata.”

Nuevo ´Mártir´ interreligioso

El amigo Yves Daoudal, que conoce bien el tema, escribió en su blog:

“Hoy fueron beatificados como mártires unas personas de las que no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni quiénes los mataron, ni por qué fueron muertos.

Entre ellos, un prior cisterciense abierta y explícitamente herético (Sostenía que “El Corán es el Verbo hecho libro”, “el cristianismo y el islam son dos escalas que se unen al final”, “las diferencias entre el cristianismo y el islam son un sacramento de unidad”, etc.) http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2018/12/08/une-premiere-6111507.html

“Entre los nuevos beatos están los siete monjes de Tibhirine, cuyo prior, Christian de Chergé, hacía su lectio divina en el Corán. Además, transformó una sala de su monasterio en mezquita, lo que no le impedía rezar en la capilla con sus amigos musulmanes”

(Ver el texto completo de la conferencia de Daoudal en https://www.riposte-catholique.fr/archives/148732

El Padre E. Sylvester Berry advirtió: “Las profecías del Apocalipsis no solamente muestran que Satanás imitará la Iglesia de Cristo (Iglesia Católica) para engañar a la humanidad, sino que creará una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo.

