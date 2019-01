Bergoglio acusa a la Iglesia de “anti-judaísmo cristiano” y sigue promoviendo una fraternidad masónica

Bergoglio: “Tenemos detrás de nosotros diecinueve siglos de anti-judaísmo cristiano”

Bergoglio en su rebelión contra Cristo ataca a la Iglesia católica.

El heresiarca Bergoglio también dijo que los judíos que rechazan a Cristo son ´hermanos´ de los cristianos negando con ello la necesidad de conversión de los Judíos, para que puedan salvarse.

Juan 5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís; si otro viene en su propio nombre, a ése recibiréis.



Bergoglio promueve la fraternidad masónica de los que niegan la paternidad de Dios. Precisamente los Judíos acusaban a Jesucristo de Blasfemia porque Jesús se hacia llamar el hijo de Dios. El Judaísmo niega la paternidad de Dios niega a la Santísima Trinidad niega que Cristo sea el hijo de Dios. De que Fraternidad habla Bergoglio sino de la fraternidad masónica del Nuevo Orden Mundial.

El Papa Gregorio XVI, contradice al herético Bergoglio: “Por lo tanto, deben instruirlos en la verdadera adoración de Dios, que es única para la religión católica.” (Summo Iugiter Studio (# 6), 27 de mayo de 1832)

El Papa San Gregorio Magno demuestra que Bergoglio es un mentiroso:

“La sacrosanta Iglesia universal enseña que no es posible adorar a Dios verdaderamente excepto en ella…”





El Arzobispo Fulton Sheen sobre el Falso Profeta y el Anticristo afirmó : Debido a que su religión será la fraternidad sin la paternidad de Dios,



Bergoglio repite la misma acusación contra la Iglesia católica de su amigo masónico talmúdico Pro Gay Abraham Skorka.

Bergoglio no promueve el judaísmo auténtico de los que esperaban al Mesías sino uno de los que rechazan a Cristo como su Mesías. De los que gritaron crucifíquenlo!



San Alcuino de York, Abad y Profesor (Catena Aurea):

«Como si dijera: he venido al mundo para que el nombre de mi Padre sea glorificado por mí, puesto que todo lo atribuyo al Padre. Como no tenían amor de Dios, no querían recibir a Aquél que venía a hacer la voluntad del Padre. Mas el Anticristo vendrá, no en el nombre del Padre, sino en el suyo propio, y no buscando la gloria del Padre, sino la suya. Y como los judíos no quisieron recibir a Jesucristo, se les castigará su pecado con mucha razón, haciéndoles que reciban el Anticristo, para que los que no quisieron creer en la verdad crean en la mentira.»

San Agustín De verb. Dom. serm. 45

¿Qué hay de temer en el Anticristo, sino que su nombre habrá de ser honrado y el nombre de Dios despreciado? ( Catena Aurea Juan 4: 43)

La Iglesia enseña que por medio del bautismo nos hacemos hijos de Dios y nos hacemos hermanos en Cristo. Los Judíos necesitan bautizarse para salvarse.

Los judíos serán perdonados ni por la circuncisión ni por otras normas, sino sólo por el Bautismo ‘Y esta será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados’ No cuando sean circuncidados, ni cuando sacrifiquen, ni cuando cumplan las otras normas, sino cuando encuentren absolución de sus pecados. Si, pues, esto ha sido prometido, aunque todavía no ha acontecido con ellos, ni se han apartado mediante la absolución del Bautismo, tendrá lugar ciertamente. Así añade: ‘Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables’. (San Juan Crisóstomo, Homilía IX sobre la Carta a los Romanos, n.6. Francés. Latín-griego)

La Iglesia católica considera un pecado la practica del Judaísmo después de la venida de Jesucristo. Los Judíos deben convertirse para poder salvarse ya que Jesucristo es el único camino de salvación hacia el Padre.

Con la muerte del Redentor, la Nueva sucedió a la Ley Antigua, que sería enterrada y resultaría mortífera. Concilio de Florencia (XVII Ecuménico) Las legalidades mosaicas no pueden guardarse sin pérdida de la salvación eterna Papa Benedicto XIV Constituye pecado la observancia de las ya derogadas ceremonias de la Ley Mosaica San Ambrosio Cristo reprobó la Sinagoga La infidelidad de la Sinagoga es un insulto al Salvador. Por eso Él [Cristo] eligió la barca de Pedro, y abandonó la de Moisés, es decir, Él reprobó a la sinagoga infiel, y adoptó la Iglesia creyente. (San Ambrosio de Milán. Sermones Diversos, De mirabilis, Sermo 37, n. 3) Es pecado mortal observar los ritos antiguos después de la Pasión de Cristo Está la sentencia del Apóstol, que dice a los Gálatas 5,2: ‘Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada.’ Pero nada excluye el fruto de la redención de Cristo, fuera del pecado mortal; luego el circuncidarse y observar los otros ritos legales después de la pasión de Cristo es pecado mortal.

Son las ceremonias otras tantas profesiones de la fe, en qué consiste el culto interior; y tal es la profesión que el hombre hace con las obras cual es la que hace con las palabras. Y, si en una y otra profesa el hombre alguna falsedad, peca mortalmente. Y, aunque sea una misma la fe que los antiguos patriarcas tenían de Cristo y la que nosotros tenemos, como ellos precedieron a Cristo y nosotros le seguimos, la misma fe debe declararse con diversas palabras por ellos y por nosotros pues ellos decían: ‘He aquí que la virgen concebirá y parirá un hijo,’ que es expresión de tiempo futuro; mientras que nosotros expresamos la misma fe por palabras de tiempo pasado: que la Virgen ‘concibió y parió.’ De igual modo las ceremonias antiguas significaban a Cristo, que nacería y padecería; pero nuestros sacramentos lo significan como nacido y muerto. Y como pecaría quien ahora hiciera profesión de su fe diciendo que Cristo había de nacer, lo que los antiguos con piedad y verdad decían, así pecaría mortalmente el que ahora observase los ritos que los antiguos patriarcas observaban piadosa y fielmente. Esto es lo que dice San Agustín en Contra Faustum: ‘Ya no se promete que nacerá Cristo, que padecerá, que resucitará, como los antiguos ritos pregonaban; ahora se anuncia que nació, que padeció, que resucitó, y esto es lo que pregonan los sacramentos que practican los cristianos.’ (Santo Tomás de Aquino, S.Th. I-II, q.103, a.4, s.c./co.) Pero ya Bergoglio había apostatado de la fe católica en Argentina, en donde en lugar de llamar a los Judíos a la conversion para que se salvaran logró que se empecinaran en rechazar a Cristo como redentor mientras él se ganaba su adoración.

Skorka explica que durante su visita con “Francisco” en el Vaticano, que comenzó el 25 de septiembre de 2013, “Francisco” lo ayudó a practicar el judaísmo y observar las ceremonias de la ley mosaica; “Francisco” también respondió a las oraciones judías de Skorka; y “Francisco” rechazó el proselitismo (esto es, tratar de convertir a Skorka al catolicismo). “Nos reunimos sin enterrar nuestras identidades. Hablé con él acerca de la evangelización, y me afirmó enfáticamente que la Iglesia católica no puede participar en el proselitismo”

El Concilio de Florencia definió dogmáticamente que toda persona que tenga una posición contraria a la enseñanza de la Iglesia católica sobre Nuestro Señor Jesucristo o la Trinidad, o cualquiera de las verdades acerca de Nuestro Señor o de la Trinidad es anatema.

Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Bula Cantate Domino, 1442, ex cathedra: “La sacrosanta Iglesia Romana, fundada por la palabra del Señor y Salvador nuestro, firmemente cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios, omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo (…) A cuantos , por consiguiente, sienten de modo diverso y contrario , [la sacrosanta Iglesia Romana] los condena, reprueba y anatematiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.”

Papa Pío XII, Mystici Corporis Christi,# 29-30, 29 de junio de 1943: “Y, en primer lugar, con la muerte del Redentor, a la Ley Antigua abolida sucedió el Nuevo Testamento… en el patíbulo de su muerte Jesús abolió la Ley con sus decretos [Ef. 2, 15]… y constituyó el Nuevo en su sangre, derramada por todo el género humano. Pues, como dice San León Magno, hablando de la Cruz del Señor, ‘de tal manera en aquel momento se realizó un paso tan evidente de la Ley al Evangelio, de la Sinagoga a la Iglesia, de lo muchos sacrificios a una sola hostia, que, al exhalar su espíritu el Señor, se rasgó inmediatamente de arriba abajo aquel velo místico que cubría a las miradas el secreto sagrado del templo’. En la Cruz, pues, murió la Ley Vieja, que en breve había de ser enterrada y resultaría mortífera…”

