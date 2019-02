Una comunidad de Valientes hermanas Franciscanas de Guatemala que han sido perseguidas por abandonar el modernismo y volver a la Tradición necesitan nuestra ayuda económica para construir un convento y un hogar para niños discapacitados

5. Por tanto he juzgado necesario rogar a dichos hermanos que se adelanten, y den orden para que esa limosna, de antemano prometida, esté a punto, de modo que sea ése un don ofrecido por la caridad, y no como arrancado a la avaricia.

6. Lo que digo es que quien escasamente siembra, cogerá escasamente; y quien siembra a manos llenas, a manos llenas cogerá.

7. Haga cada cual la oferta conforme lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana, o como por fuerza; porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9 – Biblia Torres Amat 1825

Este domingo pasado antes de la celebración de la Santa Misa tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto de la hermana superiora Sor Emilia quien nos ha pedido encarecidamente nuestra ayuda económica:

Necesitamos su caridad y su apoyo para construir nuestro convento y un hogar para niños discapacitados.

Cuenta monetaria para ayudarnos:

#: 049-0014670-5 Banco G&T Continental S.A

Nombre de la cuenta: FRACORJESUM

IBAM de la Cuenta

GT74 GTCO 0101 0000 0049 0014 6705

Para recibir donaciones fuera de Guatemala Transferencia de Banco a Banco

Opción 1

Banco Intermediario Bank of America, NA (New York, USA)

ABA: 026009593

SWIFT: BOFAUS3N

Banco del Beneficiario: Banco G&T CONTINENTAL S.A (Guatemala)

Cuenta entre bancos 1901734945

Opción 2

Banco intermediario: Citi Bank, NA (New York, USA)

ABA: 021000089

SWIFT: CITIUS33XXX

Banco del Beneficiario: Banco G&T Continental SA Guatemala

Cuenta entre bancos 36172525

SWIFT: GTCOGTGC

Opción 3

Banco Intermediario: Wells Fargo Bank (New York, USA)

ABA: 026005092

SWIFT: PNBPUS3NNYC

Banco del beneficiario: Banco G& T Continental SA Guatemala

Cuenta entre bancos: 200019200211

SWIFT: GTCOGTGC

Pienso que es conveniente que recordemos la profecía de San Francisco de Asís

Sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones; abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales; la caridad de muchos se enfriará, y la malicia de los impíos se incrementará.

Los demonios tendrá un poder inusual; la pureza inmaculada de nuestra Orden y de otras, se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero Sumo Pontífice y a la Iglesia Romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al Pontificado, y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte.

Entonces, los escándalos se multiplicarán, nuestra Orden se dividirá, y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él.

Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que, si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aun los escogidos serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados, en medio de tan grande confusión, por la inmensa misericordia de Dios.

Entonces, nuestra Regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida, pero ¡ay de aquellos que, confiando únicamente en su Orden, se dejen caer en la tibieza!, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos.

Aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones; serán considerados como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero el Señor ha de ser el refugio de los afligidos, y salvará a todos los que confían en Él. Y para ser como su Cabeza, estos, los elegidos, actuarán con esperanza, y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna; eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos no temerán nada, y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia.

Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior, pues en aquellos días Nuestro Señor Jesucristo no les enviará a éstos un verdadero Pastor, sino un destructor.”

