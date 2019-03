El impenitente marxista Ernesto Cardenal rehabilitado por Bergoglio continúa celebrando misas sacrílegas en su casa sin retractarse ni arrepentirse

Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.

— Apocalipsis, 2:20-21 – Biblia Católica Online

La pagina de noticias EFE señala que el marxista fue suspendido por el Papa Juan Pablo II “A divinis” por mezclar la religión con la revolución sandinista.

La misa sacrílega fue reportada en la ‘prensa cultural’ izquierdista el primero de Marzo de 2019 donde Arnulfo Aguero escribió que Ernesto Cardenal se vistió de blanco llevando sobre su cabeza un cintillo color café en vez de su clásica boina negra y una estola y que fue acompañado por Luz Marina Acosta, Blanquita Ramos y Cuta Castillo, el artículo no revela el nombre de cura herético modernista nicaragüense cómplice de la misa sacrílega del ´poeta´ marxista blasfemo.

El Padre E. Sylvester Berry advirtió:

“Las profecías del Apocalipsis no solamente muestran que Satanás imitará la Iglesia de Cristo (Iglesia Católica) para engañar a la humanidad, sino que creará una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo.

El Anticristo asumirá el papel de Mesías; su profeta usurpará el papel del Papa, y habrá imitaciones de los Sacramentos de la Iglesia también habrá prodigios mentirosos como una imitación forjada de la Iglesia”, publicado en 1927 por el Padre E. Sylvester Berry en su libro, la Iglesia de Cristo..: Una apologética y tratado dogmático.

El apostata marxista blasfemo Ernesto Cardenal se llama a sí mismo ¨el santo poeta¨.

“El cristianismo y el marxismo para mí son la misma cosa”

“Esa imposición se debe a que no renuncié a mi cargo el cual no puedo dejarlo porque sería abandonar a mi pueblo, porque sería traicionar a mi pueblo. Ante esa disyuntiva de el sacerdocio o traición al pueblo… digo que yo no traiciono al pueblo”

La Iglesia católica enseña que los comunistas y sus colaboradores están excomulgados automáticamente.

El Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno aseguró que “Socialismo religioso, socialismo cristiano, implican términos contradictorios: nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista”.

“el comunismo es intrínsecamente perverso, y no se puede admitir que colaboren con el comunismo, en terreno alguno, los que quieran salvar de la ruina la civilización cristiana” (Pío XI, Encíclica “Divini Rdemptoris”)

El marxista Ernesto Cardenal nunca se arrepintió al contrario se obstinó en su apostasía considerándose a sí mismo una ´victima de las injusticias´ del Papa Juan Pablo II.

“Hazme justicia Señor/porque soy inocente“, escribió Ernesto Cardenal en su “Salmo 25” de 1967.

(La falsa iglesia) está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro está en su inocencia aparente (AA.II.89) Profecía de Ana Catalina Emmerich

Apocalipsis 9:20

Sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados.

Nos enseña el Catecismo # 1864 quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo.

Escribe Santo Tomás que San Agustín, , en el libro De verb. Dom., considera como blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo la impenitencia final, o sea, la permanencia en el pecado mortal hasta la muerte.

Su hermano Fernando Cardenal un apostata jesuita marxista también murió en impenitencia final sin arrepentirse apoyado por el marxista destructor de almas Jorge Mario Bergoglio.

Bergoglio y sus cómplices comunistas confirmaron al impenitente marxista Ernesto Cardenal en su apostasía haciéndolo que peque contra el Espíritu Santo

“Les cuento algo divertido: el gran perseguido, Gustavo Gutiérrez, el peruano, concelebró la Misa conmigo”, Francisco

El Obispo Schneider denunció el Clero gnóstico

Bergoglio llevó también a la impenitencia final al marxista Miguel D’Escoto quien murió en pecado mortal sin arrepentirse de su activismo marxista y de su apostasía.

Francisco rehabilita a cura hereje que adora a la ”diosa” tierra y sirve al lobby gay.

Sacerdote rehabilitado por Francisco dice ” Fidel Castro es un elegido de Dios “

Idolatría: Cura villero, Pepe Di Paola promueve el culto pagano al ❛Gauchito Gil❜ apoyado por Bergoglio.

El Apostata Robert McElroy de San Diego asiste a ritual pagano

Bergoglio es un apóstata que está reemplazando a la Iglesia por la secta masónica del Nuevo Orden Mundial y está instalando la abominación de la desolación con los sacrilegios eucarísticos y está promoviendo a un dios masónico

