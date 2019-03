Francisco posa con un grupo de militantes homosexuales

Roma ha perdido la fe y se ha convertido en la Sede del Anticristo como lo anunció la Virgen en la Salette.

San Pedro Damián contra el Clero apóstata Gay: “¿Me pregunto, Oh abominables sodomitas , por qué después de buscar con tan ardiente ambición la altura de la dignidad eclesiástica ? ¿Por qué buscan con tanto anhelo atrapar a la gente de Dios en la red de su destrucción? “

es.news Después de la audiencia general del Miércoles de Ceniza, el papa Francisco posó con el grupo homosexual inglés LGBT+Catholics Westminster [Católicos LGBT de Westminster].

El líder del grupo, Martin Pendergast, calificó al encuentro de “una evidencia más” que Francisco es pro-homosexual, escribe el 11 de marzo el sitio web IndCatholicNews.com.

El cardenal de Westminster, Vincent Nichols, está cerca del “LGBT+ Catholics Westminster”, aunque ellos promueven la fornicación homosexual, el seudo matrimonio homosexual y las marchas homosexuales.

El Catecismo declara que los actos homosexuales son “depravaciones graves” e “intrínsecamente desordenados” (CEC n. 2357).

San Pedro Damián: “[El vicio de la sodomía] conduce al error, elimina totalmente la verdad de la mente engañada… Se abre al Infierno y cierra las puertas del Paraíso.” “[El vicio de la sodomía] Lo moviliza a pertenecer a la milicia de los espíritu maligno. Le Obliga a luchar una abominable guerra contra de Dios”.

9-10 ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales,… 1 Corintios 6

Santa Hildegarda: La homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios

