🙏Poderosa y Milagrosa Novena a San José

Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso Santo (S. José) por maestro y no errará en el camino (Santa Teresa, Vida, 6, 3).

Las VIII Promesas del Patriarca San José

1° Quien sea su verdadero devoto tendrá el regalo de la castidad.

2° Tendrá auxilios espirituales para salir del pecado.

3° Tendrá particular devoción a María Santísima.

4° Tendrá una buena muerte y será defendido en las horas extremas.

5° No será vencido de los demonios que temerán su nombre.

6° Obtendrá especiales gracias tanto para la alma como para el cuerpo.

7° Tendrá la plena confianza de conseguir la gracia de la perseverancia final.

I. Dios Otorgará Gracias Especiales en aquellos que no Me conocen, y me tienen una grande devoción.

II. Dios Bendecirá a todos los que estén casados y las bendiciones a sus familias serán ilimitadas.

III. Quienes se casen serán bendecidos con descendencia.

IV. Dios les dará Gracias Especiales para ser librados de las tentaciones y los ataques de diablo.

V. Ellos tendrán una muerte buena y feliz.

VI. Ellos vencerán sus pruebas y tribulaciones.

VII. Dios les Concederá la Ayuda inmediata cuando invoquen Mi Intercesión.

Los demonios tienen terror extremo A LA INVOCACION de MI NOMBRE.

VIII. Para todos aquellos que abrasen a un cenáculo al Patriarca San José, obtendrán un grande y ferviente amor por Jesús y una verdadera devoción a la Santísima Virgen María.