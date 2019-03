🐟Tacos de Pescado para la Cuaresma – Recetas de cocina

Hola hermanos les comparto esta simple receta que prepare ayer durante el ayuno intermitente que estoy haciendo en esta Cuaresma.

Hay muchas maneras de preparar estos tacos de Pescado y muchas formas de preparar las tortillas que pueden hacerse de Coliflor o de espinacas con perejil o simplemente de Maíz. También varia el tipo de pescado de acuerdo a su gusto y si desean hacerlo a la parilla o en la plancha sin aceite, a mi personalmente no me gusta fritarlos.

En mi caso yo compre las tortillas de maíz para preparar los tacos y el pescado lo cocinamos a fuego medio en un sartén de cerámica engrasado con un poco de aceite de coco/aguacate. También varia la forma de condimentar el pescado en mi caso utilice cajun seasoning y Old Bay seasoning y sal de Himalaya.

Para prepararlos le agregan Pico de Gallo, repollo picado y sour cream, yo utilice una crema salvadoreña que compre en el supermercado y luego le añadí unas gotas de limón y listo. Como opcional le pueden agregar aguacate. También lo pueden hacer de camarones si desean le pueden agregar lechuga. No necesitan ser expertos para preparase unos tacos de pescado saludables, que contienen mucho omega 3. <*))><

Les quise dar la idea, pero no les anoto detalladamente las cantidades porque eso depende de su gusto y de la cantidad que quieran preparar y del tamaño de su familia.

Oración, mortificación y caridad:

Son las tres grandes prácticas cuaresmales o medios de la penitencia cristiana.

En el libro muy antiguo Pastor de Hermas se nos exhorta a hacer penitencia:

 “Los ayunos agradables a Dios son: no hagas mal y sirve al Señor con corazón limpio; guarda sus mandamientos siguiendo sus preceptos y no permitas que ninguna concupiscencia del mal penetre en tu corazón [. . . ]. Si esto haces, tu ayuno será grato en la presencia de Dios”.

San León Magno nos lo dice claramente: “El ayuno ha de consistir mucho más en la privación de nuestros vicios que en la de los alimentos”.

Indulgencias para los viernes de Cuaresma:

<º}}}>< Al fiel cristiano que rece piadosamente la oración ‘Miradme, oh mi amado y buen Jesús’ ante la imagen de Jesucristo crucificado, después de la comunión, se le concede indulgencia plenaria en cualquier viernes del tiempo de Cuaresma; en los demás días del año, indulgencia parcial.

ORACIÓN:

Mírame, oh bueno y dulcísimo Jesús: en tu presencia me postro de rodillas, y con el mayor fervor de mi alma te pido y suplico que imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme; mientras con gran afecto y dolor considero y contemplo en mi alma tus cinco llagas, teniendo ante mis ojos aquello que ya el profeta David ponía en tus labios acerca de ti: «Me taladran las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos» (Sal. 21(22), 17-18).

<º}}}><Rezar el Santo Via Crucis.

Quiero compartirles mi nuevo canal de Youtube en el que voy a estar publicando algunas de mis recetas, devociones y oraciones favoritas.

Angie

