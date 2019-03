El Islam inventado por Mahoma niega el dogma cristológico lo cual está condenado por la Escritura como Obra del Anticristo

Bergoglio se obstina en su apostasía profesada en Abu Dhabi en su nuevo mensaje a los musulmanes de Marruecos.

8. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1 – Biblia Torres Amat 1825

Bergoglio predica la fraternidad masónica de los que niegan la Paternidad de Dios.

Solamente el bautismo nos hace hermano. Para los musulmanes además decir que Dios es Padre es una blasfemia porque el Coran niega al Dios Bíblico, niega la Santísima Trinidad, niega la obra redentora de Jesucristo.

Bergoglio viola el Primer Mandamiento y blasfema a Dios comparándolos con las falsas religiones inventadas por los hombres.

Bergoglio va a nombre Propio como peregrino del Islam no a nombre de Cristo para predicar a Jesucristo. Y justamente lo que nos separa es que los musulmanes niegan al Verdadero Cristo.

Bergoglio sigue negando a Cristo delante de los Musulmanes y le cierra la puerta de la salvación confirmándolos en su falsa religión para que no se conviertan y no se salven.

El Islam niega el dogma cristológico de la maternidad divina de María

Mahoma inventó la falsa religión del Islam. En el 610 tuvo una visión que el mismo identifico como de origen demoniaco fue su esposa quien lo convenció que escuchara a esa visión. Luego se presenta como profeta del Islam y en el 613 comienza a predicar su falsa religión y en el 614 tiene seguidores. El cristo del Islam y los personajes bíblicos como Abraham no son judíos sino una falsificada versión islámica de Mahoma.

La mística Marie-Julie tuvo una visión del diálogo entre Nuestro Señor Jesucristo y Lucifer-Satanás, en el que éste amenazó de la siguiente manera: “Atacaré a la Iglesia. Derribaré la Cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la Religión Católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra, todo estará bajo mi control, aún Tu Templo y Tus fieles”

Marie-Julie Jahenny 9 de junio de 1881: “Desde lo alto de Mi Gloria, veo unirse ávidamente a esa religión, culpable, sacrílega, perversa, en una palabra que religión similar a Mohamed … Veo a los Obispos uniéndose”.

“Por causa de la tierra, perderé un gran número de mis sacerdotes; los fieles morirán en su fe, en lugar de unirse a esa infame religión “.

“Francia se convertirá en Mahoma, negando la divinidad de Cristo”.

Marie- Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño, serán los responsables de la crisis venidera. Aparentemente, el comunismo no podría triunfar si la Iglesia permaneciera en la Fe. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y Ob ispos la usarán malamente. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento, revertirá su política para hacer un llamado al clero. Pero, no será obedecido, al contrario, una Asamblea de Obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa “revolución roja” lo derribará. Entonces una horrorosa religión remplazará a la religión Católica y vio a muchísimos obispos abrazando esa “sacrílega e infame religión.”

El apostata Carlos Osoro logró que los musulmanes profanaran impunemente la Catedral Almudena (Madrid)

El pro-gay Gualterio Bassetti negó el terrorismo islámico y atacó a la Iglesia para defender el Islam.

Bergoglio profanó la basilica de San Petronio en compañía de los musulmanes invasores.

San Juan Bosco predicó contra el Islam y denunció al “impostor” Mahoma y su falsa religión

El Islam: una herejía cristiana directa del Infierno.

Bergoglio fue nombrado “Papa Jeque” por Lideres Musulmanes que rechazan a Jesucristo.

Cardenal Burke: ‘Dejen de decir que Alá es el Dios de los cristianos, Alá no es el Dios de la Biblia.’

