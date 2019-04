⚠La pornografía actúa como un narcótico altamente adictivo que emascula a los jóvenes a través de la disfunción eréctil

Pornografía por Internet: un narcótico altamente adictivo que emascula a los jóvenes a través de la disfunción eréctil

29 de marzo de 2019, (LifeSiteNews) – A los hombres jóvenes se les está robando su capacidad para entablar relaciones sexuales naturales con mujeres, ya que la visualización frecuente de pornografía reconstruye sus cerebros, lo que socava su capacidad para desempeñarse sexualmente.

En cierto sentido, los varones en su adolescencia hasta los 30 años de edad están siendo inoculados contra el sexo, contra la intimidad, contra la procreación, contra la expresión del amor, contra el matrimonio, contra la felicidad.Y esa vacunación se administra de forma gratuita a través de internet.

“Hasta 2002, la incidencia de hombres menores de 40 años con disfunción eréctil (disfunción eréctil) era de alrededor del 2-3 por ciento”, dijo Mary Sharpe de la Fundación Reward a The Guardian.

“Desde 2008, cuando el porno de alta definición de transmisión gratuita llegó a estar tan fácilmente disponible, ha aumentado constantemente”. “El porno está cambiando la forma en que los jóvenes se excitan sexualmente”, continuó Sharpe, y está sucediendo, “en una época en que son más vulnerables a los trastornos de salud mental y las adicciones. La mayoría de las adicciones y los trastornos de salud mental comienzan en la adolescencia “.

El artículo de The Guardian sugirió que, “Hasta un tercio de los hombres jóvenes ahora experimentan disfunción eréctil”. El fenómeno se ha vuelto tan común y tiene un nombre: “Disfunción eréctil inducida por la pornografía” (PIED).”En lugar de conectar su excitación sexual a personas reales, el adolescente de hoy se encuentra a menudo frente a una pantalla, y está conectando los circuitos sexuales de su cerebro a estar solo en su habitación, al voyeurismo en lugar de la participación”, señaló un video instructivo llamado “El cerebro del adolescente se encuentra con el porno de internet de alta velocidad.”

Extraño es la palabra que usaría para describir lo que sentí cuando intenté tener relaciones sexuales con mujeres reales”, dijo un joven citado en el video. “Era artificial y extraño para mí”. “Al haber sido condicionado a sentarme frente a una pantalla (masturbándome), mi mente considera que ése es el sexo normal en lugar de sexo real”, agregó.

“Las mujeres no me excitan, a menos que estén hechas en dos dimensiones y detrás de mi monitor de vidrio”, dijo otro. Otros informan que su única esperanza de lograr y mantener una erección durante la intimidad es “imaginar pornografía”.

Dado que el fenómeno es nuevo, después de todo, el acceso a Internet de alta velocidad junto con el acceso privado y fácil a través de teléfonos inteligentes, iPad y computadoras portátiles son innovaciones recientes, es necesario realizar estudios empíricos. Mientras tanto, la evidencia anecdótica se está acumulando a medida que los expertos, incluidos psicólogos, psiquiatras y urólogos, informan que están escuchando este tipo de lamentos de hombres jóvenes que en épocas pasadas hubieran estado en la cima de la destreza sexual.

El urólogo Paul Church le dijo a LifeSiteNews que, si bien actualmente no hay pruebas concluyentes de la asociación entre el uso de la pornografía y la disfunción eréctil, la causalidad “tiene sentido y muchos clínicos y terapeutas, incluido yo mismo, creen firmemente que es un GRAN problema para esta próxima generación”. “Es difícil saber exactamente cuántos hombres jóvenes sufren de DE inducida por la pornografía. Pero está claro que este es un fenómeno nuevo, y no es raro “, señaló el Dr. Abraham Morgentaler, director de Men´s Health Boston y profesor clínico de urología en la Escuela de Medicina de Harvard.”

“Casi todos estos clientes tienen un problema con la pornografía”, dijo a LifeSiteNews el terapeuta matrimonial y familiar David Pickup.”Mi experiencia de sus problemas y su éxito al salir del uso de la pornografía me ha hecho descubrir que la pornografía es una” droga “poderosa”, dijo Pickup.

La adicción a la pornografía, como otras adicciones, está empobreciendo las vidas de toda una generación de hombres jóvenes. El eminente psicólogo de Europa, Dr. Gerard van den Aardweg, lo resume: Los esclavos del porno son hombres pobres, aislados en sus contactos humanos. Lobos solitarios. Cuanto más porno ven, más refuerzan su preocupación infantil por el deseo de ser un “hombre grande” y menos capaces son en los contactos reales.

(…)

La omnipresencia tóxica y el poder de la pornografía a través de internet.

A medida que la batalla por los derechos de “libertad de expresión” de los pornógrafos y su industria se ha librado durante décadas, pocos se dieron cuenta de que los espectadores jóvenes estaban siendo su daño colateral. Ahora la carnicería se está volviendo imposible de ignorar.

El Dr. Donald Hilton, profesor asociado adjunto en el Departamento de Neurocirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro de la Junta de Directores del Instituto Médico para la Salud Sexual, escribió en un artículo titulado `Pornografía: Cómo alimenta el fuego de la Toxicidad Sexual´. Está en todas partes. El segundo sitio más visitado de la red, recibió una visita de 92 mil millones de personas en 2016. Se ha convertido en el modo principal de educación sexual para adolescentes e incluso preadolescentes ahora, ya que muchos adolescentes han tenido relaciones sexuales, incluso con más de dos personas.

Este desencadenamiento de la sexualidad tóxica en la humanidad está dañando a quienes la ven y es adictiva. Sin embargo, estos puntos son fuertemente opuestos por la industria del porno y los apologistas académicos que la apoyan. Dicen que el único problema con la pornografía es la vergüenza y la construcción moral que las costumbres religiosas ponen sobre ella. (…)

“Con el advenimiento de la computadora, el sistema de entrega de este estímulo adictivo (pornografía por Internet) se ha vuelto casi libre de resistencia”, dijo el Dr Satinover, quien apoya la pornografía. “Es como si hubiéramos ideado una forma de heroína 100 veces más poderosa que antes, utilizable en la privacidad de la propia casa e inyectada directamente al cerebro a través de los ojos”, agregó “

Deshaciendo el daño

“La disfunción sexual inducida por la pornografía es un fenómeno que está aquí para quedarse”, declaró el Dr. Tim Lock, psicólogo clínico y profesor asistente en el Instituto de Ciencias Psicológicas de la Divine Mercy University.”PIED estará con nosotros hasta que los hombres puedan ser criados con la virtud del autocontrol y los padres se convenzan de la necesidad de usar filtros de Internet (y responsabilizarlos del uso de Internet) para evitar que sus hijos accedan a sitios web inapropiados “, dijo Lock en un comunicado. a LifeSiteNews. “No es sencillo ni fácil criar a un niño que valora el autocontrol, la castidad, la pureza y la modestia. Los maestros de los niños primero deben estar convencidos de estos valores “.”Es una venta difícil”, dijo Lock. “A menos que seas consciente de que Nuestro Señor vino a dar vida y a darla en abundancia”.

El Dr. Hilton describe cuatro pasos esenciales:

Primero, debemos proteger a la próxima generación de la sexualidad tóxica promovida por la industria del porno y sus apologistas;

Segundo, debemos regresar a una sociedad donde los adultos rechacen la inhumanidad de la pornografía;

En tercer lugar, nuestra cultura es cada vez más intolerante con el racismo y el sexismo, pero no con las relaciones sexuales filmadas con una cámara;

Cuarto, debemos regresar a una cultura de respeto, empatía y compasión, que es la antítesis de la cultura pornográfica moderna.

Se puede encontrar una gran cantidad de información sobre cómo abandonar la pornografía y escapar de sus efectos potencialmente dañinos en el útil sitio web secular, Your Brain on Porn aquí

Strive ofrece una respuesta cristiana a la atadura al uso de la pornografía.

Traducido por el Blog Religión la voz Libre

Anuncios