Bergoglio busca corromper a los jóvenes con su anti doctrina demoníaca en ´Christus vivit´

Santiago 3:15 Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. — Bíblia Católica Online

La anti-doctrina de Bergoglio en Christus vivit

por Ludovicus

Patético I

“¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades”.

Nada más patético que un viejo intentando hacerse el actualizado. Sí, hay algo peor: meterse con la Virgen.

Patético II

“Por ejemplo, una Iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una Iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista”.

¿Es necesario someterse de esta manera al diktat de la corrección política contemporánea?

Buscando el bergoglema más desagradable

“Nuestros pecados están a la vista de todos; se reflejan sin piedad en las arrugas del rostro milenario de nuestra Madre y Maestra. Porque ella camina desde hace dos mil años, compartiendo «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres».57 Y camina como es, sin hacerse cirugías estéticas”.

La Iglesia como una vieja arrugada, que no se hace cirugías estéticas. El bergoglema supremo.

Looking for Mr. Freud

“Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor, tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente o, por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé”.

En un gesto magnánimo, se sienta en el sillón del psicoanalista y plantea todas las opciones. Adviértase que no deja salida: o el padre es ausente o dominante, o en cualquier caso no es lo que necesitabas. Ahora pongámonos nosotros en el sillón y preguntémonos por qué se le ocurre esto a Bergoglio, que nunca habla de su padre.

Ortodpedia y juventud

“El joven camina con dos pies como los adultos, pero a diferencia de los adultos, que los tienen paralelos, pone uno delante del otro, dispuesto a irse, a partir. Siempre mirando hacia adelante”.

Una observación anatómico ortopédica finísima, que nuestros fabricantes de zapatos no deberían echar en saco roto. Aunque, si uno pone un pie delante de otro, en vez de paralelos, lo más probable es que se vaya contra el suelo.

Delirium tremens

“Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo”.

Un clásico de Bergoglio, la jaula, que ha llegado a enjaular hasta al Espíritu Santo. ¿Cómo calificar este género? ¿maníaco exhortativo? ¿delirante entusiasta? ¿eufórico etílico?

Refranero papal

“Como dice el refrán: “Si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese””.

Este refrán siempre se usa vinculado con lo sexual. Nueva referencia obligada a Mr. Freud. Por suerte se ahorró el peine de Bonavena.

A los botes o a las canoas

“En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores proveniente de las islas Samoa, dijo que la Iglesia es una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor, bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo”.

¿Alguien se anima? En una canoa buscando un mundo mejor con Bergoglio como timonel… “Sálvanos Señor, que nos hundimos”.

Ni doctrina ni moral

“Luego solamente les ofrecen encuentros de “formación” donde sólo se abordan cuestiones doctrinales y morales: sobre los males del mundo actual, sobre la Iglesia, sobre la Doctrina Social, sobre la castidad, sobre el matrimonio, sobre el control de la natalidad y sobre otros temas. El resultado es que muchos jóvenes se aburren, pierden el fuego del encuentro con Cristo y la alegría de seguirlo, muchos abandonan el camino y otros se vuelven tristes y negativos. Calmemos la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales, y ante todo tratemos de suscitar y arraigar las grandes experiencias que sostienen la vida cristiana”.

El experiencialismo al extremo. La pregunta es cómo se transmite el kerygma y la experiencia cristiana sin doctrina. ¿Por señas? ¿Por ósmosis?

Anuncios