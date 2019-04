El apostata Bergoglio le llamó al Padre Nuestro y al Ave María ´oracioncitas de papagayo´

Jesucristo mismo nos enseñó a rezar el Padre Nuestro pero al apostata Bergoglio no le gusta tanto que incluso se cree un dios con el poder de adulterarlo. Bergoglio contradice la Palabra de Dios en la Escritura.

“No, la oración del papagayo no va”

Alguno dice: “Reza porque tienes este problema, aquel otro…”. “Sí, sí, digo dos Padrenuestros dos Ave Marías, y me olvido…”. No, la oración del papagayo no va. La verdadera oración es ésta: con el Señor. Y cuando yo debo interceder, debo hacerlo así, con coraje. La gente, en el discurso común, utiliza una expresión que me dice mucho, cuando quiere llegar a algo: “Haré lo mejor que pueda”.

