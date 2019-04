Bergoglio es un irreverente que no hace la Genuflexión ante Cristo. Vatican News oculta su falta de reverencia

Carta de perplejidad de Lucrecia Rego de Planas a Bergoglio: ´Cuando te conocí, siendo el cardenal Bergoglio, y durante esas convivencias cercanas, me llamaba la atención y me desconcertaba que nunca hacías las cosas como los demás cardenales y obispos. Por poner algunos ejemplos: eras el único entre ellos que no hacía la genuflexión frente al sagrario ni durante la Consagración´

es.news Durante la Misa del Domingo de Pascua, la cámara de TV del Vaticano se dispersó lentamente en una toma que mostraba a algunos cardenales arrodillados después que el papa Francisco elevara la hostia y el cáliz en la Consagración.

En consecuencia, los espectadores no pudieron ver que Francisco rehúsa arrodillarse frente al Santísimo Sacramento cuando el rito de la Misa lo obliga a hacerlo.

Ya en las Misas del Triduo Pascual las cámaras del Vaticano intentaron ocultar el rechazo de Francisco a arrodillarse después de la Consagración.

