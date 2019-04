Bergoglio se burla del papado instituido por Cristo

Bergoglio no es papa porque un verdadero Papa no puede enseñar la herejía. La Palabra de Dios nos afirma que sobre el papado de Pedro instituido por Cristo no prevalecerá las puertas del Infierno que significan que no prevalecerá la herejía. Aunque la Historia de la Iglesia vemos que varios anti-Papas han usurpado el papado ellos no pertenecen a la Iglesia que fundó Jesucristo. Bergoglio disfrazado de papa desafía a Dios superando a todos los herejes y a todos los apostatas juntos. En la anti iglesia que lidera el heresiarca Bergoglio prevalecen las puertas del Infierno de la herejía, de los vicios y del sacrilegio.

San Jerónimo (Catena Aurea Mt 16:18 )

Yo tengo por puertas del infierno a los pecados y a los vicios o también a las doctrinas heréticas, que seducen a los hombres y los llevan al abismo.

Orígenes, homilia 1 in Matthaeum, 16 Son puertas del infierno todos los vicios espirituales en el orden sobrenatural y que son opuestos a las puertas de la justicia. Rábano También son puertas del infierno los tormentos y seducciones de los perseguidores y las obras malas y las palabras necias de los incrédulos, porque sólo sirven para enseñar el camino de la perdición.

Orígenes, homilia 1 in Matthaeum, 16 También a nosotros -por una revelación del Padre que está en los cielos ( Ef 3), revelación que tendrá lugar si nuestra conversión está en los cielos- se nos dirá: “Tu eres Pedro, etc.”, si confesáremos que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Porque todo el que imita a Cristo es piedra y aquel, contra el que prevalecieren las puertas del infierno, ni es la piedra sobre que edificó Cristo su Iglesia, ni es la Iglesia, ni es la parte de la Iglesia que el Señor edifica sobre la piedra.

Bergoglio no es sucesor de Pedro sino que es un usurpador que quiere destruir la Iglesia que fundó Cristo.

