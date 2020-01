Bergoglio desafía la doctrina moral católica para apoyar los “beneficios públicos para las parejas homosexuales”

Es “importante asegurar que las parejas homosexuales tengan acceso a beneficios públicos [privilegios], pero hay que insistir en que las parejas homosexuales no pueden casarse”, dijo el 27 de enero Francisco durante la visita Ad limina de treinta y tres obispos de California, Nevada y Hawai.

El arzobispo de San Francisco, monseñor Salvatore Cordileone, dijo en el sitio web CatholicNews.com que Francisco eligió hablar sobre el “cuidado pastoral de los homosexuales”, lamentándose sobre presuntos “sufrimientos, muchos de ellos permanentes” que padecen, incluso a causa de sus propias familias.

En el 2003, el cardenal Joseph Ratzinger escribió un documento oficial contra el reconocimiento civil de los homosexuales, lo cual implica otorgarles beneficios. Etiquetó esto como una “legalización del mal” y llamó a los políticos a oponerse a esa legislación.

John Henry Westen: Bergoglio tergiversa el Catecismo sobre la homosexualidad.

En 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida entonces por el cardenal Ratzinger, emitió un documento de instrucciones a los obispos sobre la pastoral de las personas homosexuales. En el cual, la congregación advirtió a los obispos asegurarse de “manifestar claramente que la actividad homosexual es inmoral.”

“[El vicio de la sodomía] conduce al error, elimina totalmente la verdad de la mente engañada … Abre el Infierno y cierra las puertas del Paraíso”. San Pedro Damián

Observen que el apóstata Bergoglio en ningún momento llama a los homosexuales al arrepentimiento o la conversión, lo que convierte su falso evangelio en una propaganda política marxista que es una trampa de perdición que debe ser anatematizada. Bergoglio desafía claramente la Palabra de Dios, san Pablo afirma que los homosexuales y ni los afeminados se salvarán entonces de que les vale ganar el mundo y tener beneficios económicos si lo que necesitan es abandonar el pecado para poder salvarse. La Homosexualidad es la mayor ofensa contra Dios y Bergoglio sigue impulsando la agenda Gay y la ideología marxista de género en rebelión contra las Leyes de Dios. Por eso Bergoglio se rebeló contra la doctrina moral católica desde Argentina donde confirmó a un alumno para que aceptara el vicio de la homosexualidad en lugar de abandonarlo, con el apoyo de Bergoglio para que no viviera en castidad sino para que tuviera varias parejas gay que el mismo Bergoglio conoció y para que se convirtiera en un activista gay al que Bergoglio acompaña públicamente en su pecado. Bergoglio es un asesino de almas por eso también Bergoglio maliciosamente le dijo a un ex seminarista que fue abusado sexualmente por un depredador homosexual en Chile que Dios lo había hecho gay blasfemando así contra Dios y mintiéndole para que siga en su activismo gay. Por eso Bergoglio confirmó a una lesbiana que se disfraza de hombre con su pareja gay. Porque Bergoglio abiertamente se rebela contra la doctrina moral católica y abiertamente se rebela contra la Palabra de Dios. Bergoglio es un marxista que busca abolir las Leyes de Dios para que los apostatas que se auto etiquetan como homosexuales-gays desobedezcan a Dios y lo obedezcan a él y sigan obstinados en el vicio de la sodomía para que no se arrepientan y para que no se salven sino para que se condenen.