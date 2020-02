El activista gay Jorge M. Bergoglio profanó maliciosamente el Jueves Santo 2015. Bergoglio sabía que un travesti estaba entre los candidatos para el lavado de los pies

es.news Francisco se sorprendió de que se filtrara la noticia, cuando Lucio Brunelli le preguntó por teléfono si un “transexual” estuvo entre los doce reclusos para el lavado de los pies en el 2015 en la cárcel romana de Rebibbia.

Brunelli, amigo personal de Francisco, fue director de la emisora de televisión TV2000, propiedad de la Conferencia Episcopal Italiana. Francisco le dijo que él no había elegido los nombres y que no le pareció correcto tachar a nadie, agregando: “¿Por qué, él no es también un hijo de Dios?”.

La propaganda de género utilizó inmediatamente la acción de Francisco para su propio beneficio.

La afirmación que el travesti, un portugués que se llama a sí mismo “Isabel”, fue elegido sin conocimiento de Francisco es probablemente una mentira.

Brunelli cuenta su historia en su libro editado en italiano: “El papa Francisco tal como lo he conocido”.