El ‘Papa’ Francisco está ‘escondido en su palacio,’ y los obispos también se han ‘escondidos’: Arzobispo Lenga sobre COVID-19

Papa

En relación con el coronavirus, el arzobispo católico Jan Lenga, el antiguo jefe de la diócesis de Karaganda, Khazakhstan, dijo que a diferencia de los médicos y enfermeras en el frente, muchos sacerdotes y obispos se han “escondido” y que elFrancisco está “escondido en su palacio”.

Las iglesias se cierran y las misas se cancelan, dijo, añadiendo que esta no es la forma en que el clero fiel se comportó en el pasado cuando hubo plagas. Esto “muestra que están lejos de la verdadera fe y lejos de Dios”, dijo el arzobispo.

“Eligen permanecer escondidos, en sus acogedores refugios”, dijo. “Están bien abastecidos “.

“Hay un miedo aterrador a la muerte en todas partes, en lugar del miedo al Día del Juicio Final, o al castigo de Dios, que llegará”, dijo el arzobispo Lenga, de 69 años, que está jubilado en Polonia.

El arzobispo hizo sus comentarios durante una larga entrevista con el canal polaco de televisión por Internet wRealu24.

“Tuvimos plagas en el pasado de diferentes enfermedades infecciosas y la gente no dejó de ir a la iglesia”, dijo Lenga, en referencia al coronavirus (COVID-19) “Las iglesias no fueron cerradas. Un sacerdote del norte de Francia tuvo el valor de tomar el Santísimo Sacramento y caminó con un grupo de personas, bendiciendo a todos y dándoles la esperanza de que no todo está perdido”.

“¿Dónde están los obispos [hoy]?” preguntó Lenga. “¿Dónde están los cardenales? ¿Dónde está la jerarquía de la Iglesia, normalmente tan segura de sí misma e importante?”

“No, están todos escondidos, habiendo dejado al pueblo solo”, dijo. “No se puede contactar con ellos en sus oficinas o por teléfono. Se quedan en su sitio, para no tener que hacer nada. Cuando llaman a la gente para rezar el Rosario, sólo sugieren muy gentilmente que la oración es una opción. ¿Por qué no salen y muestran a la gente cómo rezar?”

Recalcando la importancia de la oración, el Arzobispo Lenga dijo: “Si las congregaciones están limitadas por ley a 50 personas, entonces deben salir en grupos de 50 personas. Si todas las iglesias enviaran 50 personas a rezar, podríamos detener esta epidemia!”

Continuó: “Los obispos cerraron todas las iglesias, no hay misas disponibles. Esto dice mucho del obispo y de esos pobres sacerdotes, que se separaron de los fieles, como si no existieran (aunque ellos se someten a la obediencia).”

“¡Y mira a los médicos y enfermeras!” dijo. “Como están luchando, algunos están muriendo, cumpliendo con sus deberes en el frente. Y los sacerdotes huyeron de todo esto. Sólo quieren vivir mucho tiempo. Eso demuestra que están lejos de la verdadera fe y lejos de Dios.”

Lenga recordó entonces a sus compañeros de clero que un sacerdote debe servir como Alter Christus, u “otro Cristo”, para dar ejemplo al mundo y proveer los Sacramentos, especialmente la Confesión y la Sagrada Comunión.

“Se supone que debes servir a Cristo, ser de Alter Christus”, dijo el arzobispo. “A la jerarquía le faltan ideas para ayudar a la gente a resolver esto, a encontrar soluciones fuera de lo común. ¡Sean creativos! ¡Tengan fe! No escuchen sin pensar al gobierno y hagan lo que les digan.